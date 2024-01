El tango que un coro dedica a Manu Sánchez en el Concurso del Carnaval de Cádiz

El comunicador y humorista Manu Sánchez recibió un bonito homenaje a modo de tango en la décimocuarta sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) del lunes. Fue el coro barbateño El baúl de la Piquer el que le dedicó al periodista de Dos Hermanas, recuperado recientemente de un tumor en un testículo.

"Desde Cádiz a Sevilla andando, compadre que no se pierda, que la vereíta verde, que la vereíta verde nunca esté cuajá de hierba", comienza la pieza a modo de introducción para continuar tras la falseta: "cuando a uno de los nuestros le ocurre algo, todos los barbateños nos resentimos. Como no va dolerme tu desencanto para llegar a escribirte un tango si tú de mi pueblo eres hijo adoptivo".

El coro agradece que al presentador, que ha veraneado siempre con sus padres en municipio de la Costa de la Luz, diga por "donde quiera que va" que es "barbateño", y asegura que lo ha "echado de menos" en sus playas durante su convalecencia. También elogia su amor y respeto al Carnaval, a pesar de no ser "gaditano de cuna", y su andalucismo. "Tu manera de hablar, de amar el Carnaval, de llevar el patrimonio intelectual de nuestra cultura (...) tu defensa de lo andaluz es un valladar frente al centralismo, tu cariño por los del sur, el nuevo ideal del andalucismo".

Y es que han pasado nueve meses desde que el presentador anunciara su dolencia, de la que se sigue recuperando, por lo que el coro se felicita de su pronta curación y pone sobre la mesa su nombre para que en un futuro sea pregonero del Carnaval: "Ya va acabando tu pesadilla y disfrutándote seguiremos. Tu humor tan inteligente, tu risa de buena gente. De ti sevillano bueno. Y un día Cádiz te nombrará, con todos lo honores, Manu Sánchez pregonero, Manu Sánchez pregonero. Manu Sánchez pregonero".

Manu Sánchez: "Lo agradezco, pero hay un montón de gente antes que yo"

El periodista agradeció la letra desde el palco de Canal Sur y su nombre fue coreado por el público del teatro Falla. Luego bajó a bambalinas a agradece el gesto a los autores y, en una entrevista a Diario de Cádiz, bromeó con que le habían metido "en un lío" al proponerle como pregonero. "Creo no merecerme casi nada de lo que me han dicho en el tango y después, medio en broma medio en serio, le he dicho a Manolo y a Cardoso que con el final del tango me han metido en un lío pidiendo que yo sea pregonero. Lo agradezco, pero hay un montón de gente antes que yo". También señaló que está "muy contento" viviendo unos de los "carnavales más importantes" de su vida: ""Estoy reponiéndome, tragando saliva. He dejado de llorar casi terminando el popurrí ".