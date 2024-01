La chirigota de Écija Te como tu cara muerde fuerte en el Concurso del Carnaval de Cádiz

Noche grande la vivida por la chirigota de Écija de los hermanos Castro en la duodécima sesión preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) con el estrenó de Te como la cara, que pegó fuerte en el Gran Teatro Falla pese a cerrar la sesión.

El grupo astigitano, cuartofinalista en 2017 y 2019, sorprendió con un tipo y una puesta en escena al que saben sacarle el máximo partido a lo largo de casi todo el repertorio, rematando con un popurrí con cuartetas simplemente geniales. Un golpe sobre la mesa para regresar a los cuartos de final de concurso, por lo pronto...

Y es que la chirigota cayó de pie desde que el telón fue dejando al descubierto la propuesta: un montón de psicópatas caníbales a lo Hannibal Lecter en su mítica escena de la carretilla de El Silencio de los corderos, con camisa de fuerza y bozal. Y así, casi inmóviles, se pasan una actuación en la que todo va rodado.

Presentación con grandes golpes, como el de "te come a tu hermano y no te come la fruta" o el de que sólo pueden mover los codos, "como el Molina". Se ponen serios en los pasodobles, la parte del repertorio que está algo por debajo del resto. El primero de presentación y piropo a Cádiz, y el segundo enumerando las virtudes de autores y carnavaleros de renombre con un remate un tanto desconcertante a la Inteligencia Artificial. Se redimen en los cuplés. No se comen a una mujer vegana, no binaria y pansexual, entre otras cosas, por ser una "porquería". Aciertan también en el segundo, el que Stephen Hawking se harta de darle al "intro" en una fiesta de Epstein, aunque remate del antivirus para no contagiarse de una enfermedad venérea es mejorable. El estribillo recuerda a una gracia de la chirigota del Selu Los hermanos Guarrindongui, pero se les perdona todo. Lo mejor llega en el popurrí que, aunque se podría pulir, tiene cuartetas geniales como el de todo el mundo tiene "un amigo embalao", sobre el caso Daniel Sancho, o la del no baile de La Bomba de King África, pese a que el remate sea a un personaje trillado como Echenique.

Un buen bocado en el Falla que debería suponerle el regreso a los cuartos, y saber hasta dónde pueden roer si siguen a este nivel.