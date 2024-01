Los excalvos y Alvarado agradan pero arrojan dudas en el Concurso del Carnaval de Cádiz

Protagonismo en la décima sesión preliminar del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádz (COAC) del jueves 18 de enero para dos chirigotas vinculadas a nombres con experiencia y currículum en las tablas del Falla. La primera de ellas, Los excalvos (La Rinconada), dirigida por Fernando Espinosa Sánchez, El Barbas, ex miembro de comparas de Juan Fernández, Antonio Martín o el Chapa y Noly, y la segunda, de Cádiz pero con la música de José Antonio Alvarado, pionero de las chirigotas sevillanas en el concurso y con varios premios a su espaldas. Ambas agradaron pero dejan dudas sobre si avanzarán a la siguiente fase, sobre todo la segunda.

Chirigota Los excalvos, de la Rinconada

Buen estreno de la chirigota de La Rinconada de Fernando el Barbas en las tablas del Gran Teatro Falla pese a que el repertorio fue desinflándose a medida que avanzó la actuación, lo que mina sus probabilidades de alcanzar los cuartos del concurso.

La puesta en escena confirmó lo que se sospechaba desde que registraron su participación bajo el nombre de Los excalvos, en clara referencia a la comparsa segundo premio de la pasada edición, Los esclavos. Cambiando marionetas por pacientes reciente operados de un injerto de pelo en Turquía, la chirigota cae bien desde la presentación, aprovechando la música de la comparsa y pese a abusar de las bromas sobre calvos, un rol que ellos abandonaran gracias a que "renacerán nuestras melenas". Muy bien los pasodobles, con una música resultona y ambos usando el recurso del giro final. El primero parece un piropo a Cádiz pero no, es al "Turquía de mis implantes". El segundo es una oda al pelo a través de un recorrido vital que acaba con un reproche a los que se ríen de el diciendo que lleva en la cabeza "pelos de chocho". Empiezan su bajón en los cuplés, salvándose la frescura del primero al bebé que salió de figurante en la comparsa de las matronas, que ya "ya haciendo bolos" y pide "teta y media" por ellos. Peor el segundo a lo caro que sale ser calvo y el "pico" que le sale serlo a Rubiales, con cameo de la Jenni Hermoso y el Rubiales de la chirigota del Cascana. El popurrí decae algo entre más gracias sobre calvos, aunque con algunas cuartetas con golpes, como la "esta la canto a pelo" o la "aquellos durum antiguos. ¿Se les notaría ya el implante en cuartos?

Chirigota No eres tú, soy yo (Los egocéntricos), de los Alvarado

La segunda agrupación de la noche no estaba radicada en ningún municipio de Sevilla, pero tiene la autoría de David Alvarado y la música de su hermano José Antonio, uno de los pioneros de las chirigotas en el Falla. Y, estando simpática, No eres tú, no eres tú, soy yo (Los egocéntricos) no estuvo a la altura que se le presupone a un apellido con varios premios en el concurso.

Discreta presentación, donde se salvan algunos juegos de palabras con ego, como que su grupo favoritos son "los egos del Rocío" o que de pequeño jugaban con "l-egos". Pasodobles de rigor de presentación y piropo a Cádiz y segundo recriminando al presidente del Cádiz CF que haya instaurado un premio a la mejor copla al equipo, porque creen que no hace incentivo para cantarle al "equipo de sus amores" para acabar apelando al himno de Manolo Santander y dejarle al público en bandeja que acabe entonándolo, propiciando un momento emotivo algo forzado. Tanda de cupletinas de la que destacan dos: el de que el programa de Juan y Medio lleva tanto tiempo en antena que fue un anciano que era un niño de Menuda noche y otro a la moda de los free tour que hizo que abriera un paraguas y acabará enseñándole Cádiz a "una familia de Nicaragua". Alguna cuarteta buena como la 'Ese hombre' a Martínez Ares no parece suficiente para que el popurrí remonte el pase hacia cuartos.

Undécima sesión

Esta noche le toca al turno a la comparsa femenina de Alcalá de Guadaíra, que el año pasado se quedaron en el corte de semifinales con Las del tacatá y la comparsa sevillana DX, como se autodenominan, que participa este año con El barrio calavera.