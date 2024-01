La chirigota de Los Palacios eterniza también Jordi Hurtado en el concurso del Carnaval de Cádiz

Las preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) superaron anoche su ecuador con dos agrupaciones de la provincia de Sevilla que no desentonaron en una sesión de calidad irregular: la chirigota La historia interminable (Los Palacios y Villlafranca), aspirante a estar en cuartos pese a una actuación con altibajos, y la comparsa La muralla (Morón de la Frontera), que firmó un debut decente en el Teatro Falla.

Chirigota de Los Palacios La historia interminable

La chirigota palaciega está escrita por Luis María Rodríguez Rondán, un autor gaditano al que sus 40 años de trayectoria carnavalesca no le pesan a la ahora de realizar propuestas originales y arriesgadas. Es su estilo y, a sus 62 años, asegura en una entrevista en Diario de Cádiz que a estas alturas no va "a cambiar". Este bagaje y el haber encajado con un grupo que le sigue a pies juntillas hacen posible llevar al Falla propuestas tan originales y alocadas como la de La historia interminable, en la que le dedica la agrupación al presentador Jordi Hurtado y el concurso Saber y ganar.

La chirigota de Los Palacios sortea bien el peligro de afrontar una idea que hubiera triunfado hace más de un lustro, más o al menos cuando comenzaron las bromas sobre la longevidad del presentador catalán. Pero el humor del autor y la interpretación del grupo son tan surrealistas y originales que salvan este contra y firman un buen pase, aunque irregular, y pese a estar muy sometido al personaje. Presentación que cae de pie desde que se encienden las luces. La faltan golpes pero está bien rematada con el final de la presentación de Los inmortales. Pasodobles sin dejar de lado del humor, como siempre, algo poco común en el concurso actual. El primero a los 3.000 años de Cádiz, por la que mueren ("muero, muero, pero no puedo"), y acaban rematando al saber perder, un guiño al cajonazo que se llevaron el año pasado con los raphaeles de Yo soy aquel. El segundo, un clásico del autor a la picha. "No te acomplejes (...) no te preocupes tú con lo del que dirán, ser una picha en Cádiz es algo muy normal". Largos cuplés que bajan algo el nivel a la contraposición a la gracia de Cataluña y Cádiz, el primero, y a Leticia Sabater el segundo. Popurrí de chalauras de arte, con cuartetas como la de la amnistía o la final ("antes que muera y me traigan flores, mejor medio kilo de chicharrones) que remonta un pase con probabilidades de acceder a cuartos.

Comparsa de Morón de la Frontera La muralla

Ya en el cierre de la sesión, tuvo un estreno decente la comparsa de Morón de la Frontera La muralla, escrita por Samuel Gallardo, autor también de la música, y Sergio Bellido. Buen grupo de voces, bastante por encima de las letras y la música. Repertorio sobrio y muy lineal de estos centinelas que hace que no sobresalga del gran montón, aunque tampoco para mal. Primer pasodoble sobre la religión con mensaje final vitalista e individualista. Mejor el segundo a Juanma Moreno y la sanidad andaluza. Cuplés de comparsa, más simpático el segundo pidiendo la "independencia de los madrileños" cuando parecían dirigirse a los catalanes. Decaen en un popurrí más de Estepa que de Morón (se hace polvorón).

Décima sesión de preliminares

Volverá a haber representación sevillana en el Falla esta noche con el estreno de la chirigota de La Rinconada Los excalvos, dirigida por Fernando el Barbas, el que fuera componente de comparsas de autores como Antonio Martín (Los invencibles) y el Chapa (Los equilibristas). También habrá que estar atentos al sevillano José Antonio Alvarado, que regresa a la modalidad de chirigotas poniendo música a un grupo de Cádiz con autoría de su hermano David con No eres tú soy yo (Los egocéntricos).