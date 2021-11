“El techo de cristal que sufren las mujeres es también violencia”

Ante la conmemoración del día contra los malos tratos, el canal COSMO ha estrenado el corto De menos, que puedes ver aquí. Una pieza de reivindicación contra el maltrato psicológico y el menosprecio a través del techo de cristal, que protagonizan Kira Miró y el algecireño Víctor Clavijo.

–Hablamos con Lope de Vega...

–Soy un trasunto de Lope de Vega. Es un honor y me hace ilusión cuando la gente identifica ese personaje conmigo.

–¿De Menos ha sido un proyecto con compromiso?

–Me gusta implicarme en proyectos que pongan el foco en problemas que me preocupan. Ya hice la película Llueven vacas con temática similar, dirigida por Fran Arráez sobre la violencia de género. Casi todos los actores trabajamos de forma desinteresada, como Maribel Verdú, Peris Mencheta. Estoy encantado de formar parte de De Menos. Y me convenció el guion.

–De Menos habla del techo de cristal. ¿Siente que están sufriendo limitaciones profesionales sus compañeras?

–Yo creo que existe ese techo de cristal. Me consta porque me lo dicen compañeras. Hay algo entre. También está el asunto del caché y los actores no compartimos esos datos, pero me consta de actrices que se han quejado. En Hollywood y aquí. Hay una brecha salarial real, aunque no tenga los números por delante.

–¿Los hombres ven amenazado su estatus y de ahí que existan techos de cristal en numerosos gremios, es envidia?

–Hay un poco de todo, pero también es lo que cuenta este corto: hay algo más profundo. Lo que le pasa a mi personaje es sentir que una mujer no se merece tanto. Piensan que un hombre merece más retribución por una cuestión de herencia cultural, lo arrastramos de siglos. Las mujeres han trabajado siempre, pero la lucha de equiparación salarial es reciente. El techo de cristal es violencia de género, no es violencia física o verbal, pero se impone. Mi personaje se siente de menos si su mujer se siente de más.

–Tenemos una deuda pendiente con las mujeres...

–Estoy plenamente convencido. Desde hace siglos las mujeres llevan padeciendo mucho, lacras que sufren ellas. Si aun poniendo el foco existen malos tratos, cómo era cuando todo quedaba de puertas hacia dentro.

–Los hombres nacidos antes de este siglo hemos tenido que aprender valores ¿cómo se vivirá en la generación de los españoles nacidos en el siglo XXI?

–Tengo esperanza en que lógicamente la igualdad será un tema que con los años no habrá falta plantearlo. Espero. Es un trabajo de educación en las escuelas y sobre todo en las casas. Las escuelas contrarrestan los malos ejemplos que puedan existir en las casas.

–¿Cómo es trabajar con un canal como COSMO?

–Ha sido una buena producción, reducida a un solo día. La promoción me ha parecido fantástica.

–¿Se mueve por Algeciras?

–No tengo ya allí casa familiar porque mis padres se mudaron en 2001.He bajado pocas veces, pero por cuestiones señaladas, el pregón de la feria, una obra de teatro. Y también me dieron un premio en el festival Algeciras Fantástica.

–Su patria chica se acuerda de usted.

–Pues sí, me siento profeta en mi tierra. Me acaban de premiar los oyentes de Onda Cero del Campo de Gibraltar. Me siento querido y que se sigue mi carrera. Mi patio son recuerdos de mi calle. Si la infancia es la patria, Algeciras es mi patria. Yo sueño aún con el instituto, por ejemplo. La tengo en el corazón y recorro mis lugares cuando vuelvo.