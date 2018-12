El año de la eclosión de las plataformas de 'streaming'

Telecinco y Antena 3 siguen liderando este 2018 como cadenas más vistas en un año marcado por la explosión de las plataformas de streaming. Además, se han producido en el mercado audiovisual importantes novedades y acuerdos empresariales. El acuerdo alcanzado en mayo entre Movistar y Netflix, que integra los contenidos de la segunda en Movistar+, ha sido uno de los movimientos más importantes. Pero no ha sido el único, en diciembre también se ha conocido la alianza entre Vodafone España y Fox Network Group para lanzar la nueva plataforma de streaming Foxnow. Tras este acuerdo, llegará otro entre Vodafone y Amazon Prime para ofrecer a los suscriptores su catálogo de vídeo bajo demanda.Los grandes grupos tradicionales también se han movido y entre RTVE, Atresmedia y Mediaset España han lanzado LOVEStv, una plataforma conjunta de contenidos con tecnología HbbTV. Este servicio gratuito está ya en más de dos millones de televisores y ofrece la visualización de contenidos de la última semana, la posibilidad de ver un programa desde el principio aunque haya comenzado y una guía de programación mejorada, entre otras funcionalidades. Próximamente incorporará desconexiones y publicidad digital.Asimismo, en marzo de 2019 llegará a nuestro país DAZN, una plataforma de retransmisiones deportivas en streaming que ya está presente en Alemania, Austria, Suiza, Canadá, Italia, Estados Unidos, y Japón. En España ofrecerá, inicialmente, la Premier League y MotoGP.Este 2018, por primera vez en la historia, las series realizadas para plataformas de streaming como Netflix, Amazon y Hulu, superaron en número a las producidas por estudios de televisión en Estados Unidos.Uno de cada tres hogares conectados a internet usan plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales on line, según el informe de la Comisión Nacional de la Competencia en su Estudio de Hogares cerrado a 30 de junio de 2018 y que corresponde al conjunto del segundo trimestre del mismo año. La compañía que cuenta con un mayor número de suscriptores en la modalidad de Televisión OTT (Over the Top) por streaming es Movistar +, con 2.200.000 hogares. En segundo lugar, Netflix, con 2.052.000 hogares y una cuota de penetración del 12,5 % del total. En un año, de junio 2017 a junio 2018, Netflix incrementó sus suscriptores en casi 900.000, un crecimiento formidable que representa un porcentaje de crecimiento superior al 76 %, una subida a tener muy presente por el resto de los operadores. En tercer lugar se encuentra Vodafone, que mantiene a cerca de un millón de suscriptores (954.000), el 5,8 % del total de hogares con acceso a internet. En cuarto lugar, Orange (con 744.000 suscriptores), seguida de Amazon Prime Video (650.000 suscriptores) y HBO (478.000).