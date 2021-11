La sexta temporada de 'Outlander' se estrena a principios de años en Movistar+

Una de las series favoritas de los espectadores de Movistar + vuelve con la sexta temporada. Será a principios de 2022 cuando los fans de Outlander verán en la pequeña pantalla a sus personajes favoritos. Los 12 nuevos episodios estarán marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire al final de la quinta temporada, así como por las tensiones que preceden a la Guerra de la Independencia americana, cada vez más inminente.

Desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por Caitriona Balfe ('Le Mans '66', 'Super 8', 'Ahora me ves', 'Plan de escape'), Sam Heughan ('Bloodshot', 'Island at War', 'Doctors'), Sophie Skelton ('221', 'Day of the Dead: Bloodline') y Richard Rankin ('Thirteen', 'Una buena receta').

Al reparto habitual de la serie se suman nuevas caras como el clan de los Christie. Su patriarca, Tom Christie, devoto protestante que coincidió con Jamie en la prisión de Ardsmuir, llega a Fraser’s Ridge en busca de un lugar donde asentarse con los suyos. Lo acompañan su hijo Allan, un joven desconfiado y sobreprotector, y su hija Malva, quien quedará cautivada enseguida por el trabajo y la forma de pensar de Claire y se verá dividida entre su deseo de conocimiento y los recelos conservadores de su familia. Las arraigadas convicciones religiosas de los Christie pronto empezarán a generar tensiones y a enturbiar la estabilidad del hogar de Claire y Jamie.

Mark Lewis Jones ('Gangs of London', 'The Accident', 'Carnival Row') interpreta a Tom Christie, Alexander Vlahos ('Versailles', 'Broke', 'Merlín') a su hijo Allan y Jessica Reynolds ('My Left Nut') a su hija Malva.

Sinopsis de la sexta temporada

Claire y Jamie continúan luchando por proteger a los suyos por encima de todo, pero incluso los pilares más sólidos pueden verse diezmados ante algunos obstáculos. Desde su hogar en Carolina del Norte, los Fraser aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como bien conoce Claire, se encamina sin saberlo hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana. En este clima de inestabilidad, Claire y Jamie no sólo deben defender su nuevo hogar de nuevos visitantes, sino también de su propia comunidad, dividida ahora por los crecientes conflictos. Mientras tanto, Claire intenta volver a la normalidad, todavía afectada por la brutal violación que sufrió