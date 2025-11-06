Una tentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’, despedida por participar en el ‘reality’

La novena temporada de La isla de las tentaciones ha arrancado con fuerza en Telecinco. El reality que pone a prueba la fidelidad de las parejas participantes vuelve a ser testigo de infidelidades, escenas de alto voltaje, peleas, reproches y mucha tensión. Lo que no sabía una de las participantes eran las consecuencias que le iba a acarrear su participación en el reality de Mediaset.

Y es que Soraya Rodríguez, una de las solteras de La isla de las tentaciones 9, ha denunciado que ha sido despedida de su trabajo por participar en el programa. La joven de 22 años trabajaba como administrativa en una empresa, un empleo que compagina con sus estudios. Antes del estreno del reality ha contado su versión del polémico despido.

“Mi jefe me llama y me dice que vaya a su despacho a las 07:50 horas. Me pone la hoja de despido encima de la mesa. Yo estaba flipando, sinceramente, no entendía nada”, ha comenzado diciendo. Soraya ha desvelado que la empresa se excusó en un cambio de hora en su contrato para hacer efectivo el despido. “Me dijo que iban a meter a alguien por la mañana y por la tarde, y como yo estudio por las mañanas… pues eso”, ha contado.

Al parecer, dos días antes le habían felicitado por su desempeño en el trabajo. “Dos días antes me estaba preguntando cuándo me iba a dar las vacaciones y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, porque el fin de semana anterior el concesionario había estado muy lleno”, ha explicado.

La joven se siente juzgada por participar en un reality de la televisión. “Sé que fue una excusa porque un compañero me avisó de que el ambiente estaba muy enrarecido. Me puse a llorar. Me dio un ataque de ansiedad. Mis compañeros me apoyaron mucho, se portaron genial conmigo. Me di cuenta de que hay gente que no me juzga, que me conoce por cómo soy y por cómo trabajo. No puedo decir nada mala de ellos”, ha añadido.

Por último, Soraya ha compartido una reflexión sobre todo lo ocurrido y lo que ha aprendido de esta mala experiencia. “Seguimos viviendo en un mundo machista donde no puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo o con tu vida. Al principio se me hizo bola, pero ahora entiendo que he ganado algo más importante: saber quién soy y no depender de la aprobación de nadie. Ser un personaje público no me hace menos persona, sigo teniendo sentimientos y aspiraciones. No juzguéis por una pantalla, todos tenemos sueños e inseguridades”, ha finalizado.