'The Walking Dead: Dead City': conoce las claves de una serie muy "española"

El universo de The Walking Dead, basado en los cómics de Robert Kirkman, sigue dando mucho que hablar a través de sus spin-offs. The Walking Dead: Dead City es uno de los más destacados y está de vuelta con su segunda temporada desde el pasado 8 de mayo en AMC+. A la cabeza de la serie siguen Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan, que interpretan a los personajes más icónicos de la nueva saga de The Walking Dead: Negan y Maggie. Alrededor de ellos se sitúan el resto de personajes y las tramas de la ficción.

The Walking Dead: Dead City sigue a Maggie (Cohan) y Negan (Morgan) en su viaje por una Manhattan postapocalíptica, aislada desde hace tiempo del continente. La ciudad en ruinas está llena de muertos y habitantes que han hecho de Nueva York su propio mundo de anarquía, peligro, belleza y terror.

AMC+ estrena cada jueves una entrega en exclusiva. En la segunda temporada de ocho episodios, en la creciente guerra por el control de Manhattan, Maggie y Negan se encuentran atrapados en lados opuestos. A medida que sus caminos se entrelazan, llegan a ver que la salida para ambos es más complicada y estremecedora de lo que jamás imaginaron.

La serie también está protagonizada por Gaius Charles, ŽeljkoIvanek, Mahina Anne Marie Napoleon, Lisa Emery, Logan Kim, Dascha Polanco y Kim Coates, entre otros. Eli Jorné, quien fue guionista coproductor ejecutivo en The Walking Dead durante varias temporadas, es el showrunner y uno de los productores ejecutivos de la serie, junto con Scott M. Gimple, director de contenido de The Walking Dead.

La cultura española no solo inspira el universo de The Walking Dead a través de la próxima temporada de Daryl Dixon rodada en nuestro país. En el segundo episodio de The Walking Dead: Dead City, el pintor español más universal, Francisco de Goya, hace una aparición estelar a través de una de sus obras más icónicas Saturno devorando a su hijo.

Eli Jorné, el showrunner y productor ejecutivo de la serie, aseguraba en una entrevista que la nueva temporada de la ficción se sitúa unos seis meses después del final de la primera tanda de episodios. Por su parte, Scott Gimple, director de contenido, declaraba que los nuevos capítulos serán un reinicio de la primera temporada de la serie. “La temporada 1 fue un reinicio de The Walking Dead para estos personajes y parece que la temporada 2 es un reinicio de la temporada 1, porque todas estas alianzas cambian, y las personas cambian, y las personas se encuentran a sí mismas en lados muy diferentes por razones que no esperaban”, ha añadido.

The Walking Dead: Dead City es uno de los contenidos de mayor éxito de AMC+ en España, siendo uno de sus motores de consumo. La primera temporada de la serie se puede disfrutar al completo en la plataforma.