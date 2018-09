La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, comparecía este martes en comisión parlamentaria de control por primera vez al frente de su responsabilidad. En resumen el cargo provisional nombrado por el actual Gobierno a la espera de la elección de la cúpula por concurso, ha reafirmado su “independencia de gestión” y ha advertido a todos los grupos políticos de que no va consentir control interesado “ni que le den órdenes.

“Nadie me va a dar órdenes, ni ustedes ni nadie”, resalta en nombre de la redacción Mateo, cuyas primeras grandes medidas ha sido la de reordenar el área de informativos con nombramientos en el seno de la plantilla de los responsables de las áreas y espacios. “Los trabajadores de RTVE estamos un poco cansados de todos los políticos, perdonen que se lo diga”, ha asumido Mateo, que subraya que no ha dado “ningún tipo de instrucción a los servicios informativos, ni ha recibido órdenes desde el PSOE para llevar a cabo su gestión”. Es algo “que no ha ocurrido ni va a ocurrir”, advierte.

A preguntas sobre su tendencia política la veterana periodista zanjó en su comparecencia: “no soy podemita, no soy socialista, no soy nada, soy una ciudadana que cree sobre todo en la libertad de los seres humanos”.

Por tanto, sobre los ceses y nombramiento habidos desde su toma de posesión en julio “se sustentan en criterios profesionales y no pueden ser calificados de purga”, resaltó. “Purga significa abuso de poder y en definitiva dictadura, sea del color que sea. Los cambios son habituales en las empresas públicas y privadas, los cargos no pertenecen a nadie en propiedad”, destacó Mateo, defendiendo que la imparcialidad, la independencia, la profesionalidad y el compromiso público han guiado sus decisiones. A su vez desea que el concurso se culmine cuanto antes porque entiende que su misión es “estar de paso”. La administradora lamentó el tono de los parlamentarios populares y pidió “al menos el beneficio de la duda” tras poco más de dos meses de gestión. “Dejen hacer su trabajo a los periodistas. Ni el poder ni los cargos nos corresponden por designio divino”, rechazando que RTVE sea un juguete.

Dura respuesta del PP

El portavoz del PP en la comisión de control, Ramón Moreno, reprochó que Mateo viva “vigilada y sometida por el Gobierno y sus socios”, y que esta situación es la que ha llevado a una bajada de los datos de audiencia a la televisión pública. Mateo respondió que “desde los 14 años” no recibe órdenes. Desde el PP se acuso de que “no es administradora”, porque no tiene experiencia, “no es única” porque deciden por ella los partidos y “no es provisional” porque “se quedará en su cargo hasta que decidan que ya no les es útil”, fue la dura acusación de Moreno.