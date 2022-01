Así fue la última actuación de Carlos Marín

Al filo de las tres y media de la madrugada La 1 ofreció la actuación prevista de Carlos Marín, grabada días antes de su imprevisto fallecimiento, por complicaciones con el covid, en el Reino Unido.

El barítono barcelonés de 53 años, miembro de Il Divo, dejó grabada así esta última actuación junto a su ex mujer, Innocence, con la que tenía pensado casarse de nuevo tras reconciliarse en los últimos años.

Fue una actuación de la que se eliminó la entrada previa, presumiblemente por palabras que causaría ahora dolor para la familia con el cantante ya fallecido. Un rótulo daba paso a la actuación, una versión de Bohemian Rapsody, de Queen, junto a Innocence. Tras la canción otro rótulo despedía a Carlos de forma emotiva. TVE debió editar así esta actuación de su Especial Nochevieja, una tradición televisiva en nuestro país.

Carlos Marín murió el pasado día 198 y se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Manchester (Reino Unido), entubado y en coma inducido. El trágico desenlace no se esperaba, para consternación de familiares, admiradores y de sus compañeros de Il Divo.

Il Divo fue fundado por el afamado productor y cazatalentos Simon Cowell. Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como Los miserables o La bella y la bestia, entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron fichados por Cowell Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos había publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo Il Divo (2004) hasta el más reciente For Once In My Life: A Celebration of Motown (2021). El conjunto había logrado vender 40 millones de copias en todo el mundo.