Valeri, la ex amante de Álvaro Muñoz Escassi, fue contratada por el ex ministro Ábalos y Koldo

La colombiana trans Valeri Cuéllar, conocida por su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, polémica que saltó hace un año a las revistas, revela en una entrevista exclusiva con la revista Lecturas de esta semana, que sale a la vente este miércoles 25, con detalles sobre sus encuentros con el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García en 2019, en el marco de las juergas destapadas por los audios de la UCO del Caso Koldo y que desentrañan comisiones y enriquecimiento dudoso.

Valeri Cuéllar saltó a la fama el pasado verano por su fugaz relación con el superviviente sevillano Escassi y ahora quiere erigirse de nuevo en protagonistas de los espacios televisivos del corazón con su confesión de haber sido también contratada por Ávalos.

En dicha entrevista se presenta como "la colombiana nueva" mencionada en los audios filtrados entre el exministro de Transportes Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo. La escort trans detalla que tuvo tres encuentros sexuales con Ábalos entre octubre y noviembre de 2019, dos en Madrid y uno en Valencia, organizados por una "agencia clandestina" que atiende a "famosos y gente importante" .

Según el testimonio de Cuéllar, los encuentros sexuales ocurrieron en un ático en Madrid y en un inmueble Valencia, aunque desconoce si los lugares eran alquilados o era el hogar del ex ministro. Ella acude a esos lugares "a prestar mis servicios, no pregunto intimidades", señala en esta entrevista.

Detalla que en estas reuniones ella no era la única mujer presente: "conmigo éramos siete chicas", asegura sobre las orgías orquestadas por los investigados por corrupción en la cúpula del PSOE. También identifica a Koldo García, descrito como "un señor ya maduro, barrigón", confirmando la presencia del factótum en los dos encuentros en Madrid. Además, mencionó a "tres señores más", todos ellos del "círculo" de Ábalos, a quienes reconoció por haberlos visto en televisión, aunque no revela sus identidades.

La portada de 'Lecturas' al completo con Valeri Cuéllar

Cuéllar explica a Lecturas que la agencia enviaba un taxista de confianza para recogerla y que las medidas de seguridad eran sumamente estrictas.

Así lo enumera: "Lo primero que te quitan son los móviles. Te los devuelven al salir y borran conversaciones que puedas tener con ellos". Solo vio a un guardaespaldas de Ábalos, que era el encargado de confiscar los teléfonos.

Al llegar a esas orgías los presentes estaban "bebiendo algo". Con ella hubo intercambio económico y los detalles específicos se reservan a la publicación de la revista.

Sobre cómo fue seleccionada, Cuéllar señala que fue adjudicada para estar con José Luis Ábalos."A ellos les enseñan fotos, yo era la nueva. Desde que me vieron querían conocerme, pero dudaban. A este tipo de clientes les gusta más repetir con las mismas porque ya les tienen confianza", especifica la escort trans. Según lo que vrevela, esas fiestas tuvieron lugar cuando el investigado era ministro de Fomento, entre 2019 y 2020.

El ex ministro ha negado rotundamente este relato. En su cuenta en X ha declarado: "Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal "Valeri Cuéllar” (en masculino sobre la prostituta trans). Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser".

¿Quién es Valeri Cuéllar? Ella se define como "chica transexual, colombiana y capricornio". Al darse conocer de que había sido contratada por Escassi provocó la ruptura del jinete con su pareja de tres años, la modelo María José Suárez. La noticia de la infidelidad de Escassi salió a la luz cuando Suárez anunció su separación de forma repentina, y los rumores apuntaron a Cuéllar como la causa.