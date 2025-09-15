Dónde ver 'The Pitt', la ganadora a mejor drama en los Emmy y que recuerda a 'Urgencias'

Si alguna vez te has preguntado cómo es un día en la vida de los médicos que trabajan a contrarreloj en un hospital de Estados Unidos, con su caníbal sistema sanitario, The Pitt lo muestra sin filtros.

Esta serie se estrenó el 9 de enero de este año en Max (HBO Max) y en España también se pueden ver sus primeros 15 episodios en Movistar Plus + y en la plataforma Prime Video, donde se comparten también los contenidos de Prime Video.

Las historias autoconclusivas de este Anatomía de Grey con mayor crudeza aún y que toma de las raíces que en los 90 dejó Urgencias, nos mete de lleno en el caos y el alma de un departamento de emergencias en Pittsburgh. Creada por R. Scott Gemmill y con Noah Wyle (es decir, el mismo Dr. Carter de Urgencias) como protagonista y productor, esta joya se ha llevado tres premios Emmy en la gala de este lunes (hora española). Entre esos tres galardoes, el de Mejor Serie Dramática y el de Mejor Actor para el mencionado Wyle.

Cada episodio abarca un agotador turno de 15 horas en el (ficticio) Centro Médico de Trauma de Pittsburgh, apodado The Pitt por sus propios empleados, quienes manejan el estrés como si fuera un compañero de trabajo más. No hay superhéroes sino profesionales pugnando en muchas ocasiones por salvar la vida a sus pacientes que han sufrido traumatismos fatales. Médicos, enfermeras y estudiantes enfrentándose casos que van desde accidentes devastadores hasta pacientes con crisis de salud mental, mientras intentan no desmoronarse con sus propios problemas personales.

El premiado Noah Wyle es el Dr. Robby Robinavitch, un veterano que carga con el peso de haber perdido a su mentor en la pandemia y que, entre flashbacks y decisiones de vida o muerte, guía a un equipo con sus fortalezas y vulnerabilidades. Le acompañan Katherine LaNasa, que se ha llevado el Emmy a mejor actriz de reparto como la ambiciosa doctora Mel King, además de Isa Briones y Supriya Ganesh.

Los guiones, escritos por veteranos como Gemmill y John Wells, retratan con crudeza las tensiones del hospita, sus presupuestos ajustados, la escasez de personal y la lucha por mantener la lucidez cuando el agotamiento acecha.

Está rodada en un set hiperrealista en Burbank, Hollywood, y con escenas en un hospital real de Pittsburgh. Cuenta con un asesoramiento al detalle de lo que aparece en antena, y se ha plasmado desde cómo se hace una RCP hasta el probable caos de una sala de trauma en plena crisis. Es decir: la vida es frágil, los héroes no siempre ganan y que el sistema de salud, con todas sus fallas, depende de personas que dan todo por desconocido. Personajes comoela enfermera Samira Collins (Tracy Ifeachor), que sostiene el equipo con su experiencia, hasta los novatos que aprenden a sobrevivir en ese literal campo de batalla.

En enero de 2026 se estrenarán los siguientes 15 episodios, con el respaldo de este Emmy a Mejor Drama.