Carlos Olsina seguirá como novillero con caballos

El novillero francés Carlos Olsina seguirá en el escalafón de picadores todo el año 2021, con el objetivo de pisar las plazas de máximo compromiso tanto en España como en Francia e intentar ser uno de los nombres propios al finalizar la próxima campaña. "Para todos los profesionales taurinos el 2020 desde que se declaró la pandemia ha supuesto un frenazo en nuestras vidas. Particularmente lejos de afligirme he continuado con una intensa preparación visitando un gran números de ganaderías donde he toreado muchos ejemplares a puerta cerrada", explica Olsina.

Por otra parte, el joven afirma que: "En el campo he experimentado una ascendente progresión en la interpretación de mi toreo. He sentido una evolución con la muleta hacía una mayor reposo, un trazo más largo y poderoso. En cuanto al capote también he visto una madura fluidez y soltura". Por este motivo, y en palabras del joven novillero afincado en la localidad sevillana de Gerena: "Deseo que llegue pronto el 2021 para comenzar la temporada y estar anunciado en los primeros carteles. El objetivo es refrendar en las principales plazas todo el crecimiento experimentado en el campo y por supuesto volver a tener el contacto con la afición".

Hay que recordar que Carlos Olsina fue uno de los novilleros más destacados en 2019 con una tarde muy importante en Las Ventas dónde la espada le privó de un premio mayor que las dos vueltas al ruedo que paseó, las tres orejas de Béziers o una oreja conseguida en Arles.