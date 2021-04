La Junta dice que Sanidad "se pone de perfil" en dar "más permisividad" en distancias en espectáculos

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha lamentado que el Ministerio de Sanidad "se pone de perfil" con la petición de su departamento de ser "un poco más permisivos" en la regulación de la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros en espectáculos públicos en el actual contexto de pandemia de Covid-19. Así lo ha señalado el consejero en una rueda de prensa después de que este asunto se haya abordado en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este jueves, y donde el Ministerio de Sanidad "ha vuelto a ponerse de perfil", según ha criticado.

El consejero ha recordado que su departamento ha pedido a Sanidad que "se interprete" de acuerdo "a la realidad vigente de ahora", de este mes de abril, el artículo de la Ley 2/21, del 29 de marzo, que, en el marco de la actual pandemia de Covid-19, establece que, en equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras actividades recreativas, las administraciones competentes deben asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

Jesús Aguirre ha remarcado que desde la Consejería han vuelto a pedir en la Comisión de Salud Pública que "se interprete" dicho artículo "a la realidad vigente de ahora, de abril, y no de junio del año pasado", cuando se empezó a legislar al respecto. En esa línea, el titular andaluz de Salud ha argumentado que actualmente "tenemos una población con seroprevalencia muy alta", bien por haber pasado el coronavirus o bien por haber sido vacunado, y "tenemos la capacidad de medios diagnósticos" como pruebas PCR o test de anticuerpos para ser "un poco más laxos a la hora de la aplicación de este artículo", pero ha lamentado que "el Gobierno ha vuelto a ponerse de perfil ante la petición de la Consejería de Salud".

Propuesta "más restrictiva"

Es más, según ha continuado Aguirre, en la comisión de Salud Pública se ha planteado "una propuesta, un documento de trabajo, en el que se plantea que en espectáculos públicos abiertos no se superen en ningún caso los 1.000 espectadores". El consejero ha apuntado que esa propuesta se debatirá previsiblemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la próxima semana, y ha avisado de que desde la Junta van a "insistir en que podemos ser mucho más permisivos" en relación a regular las distancias de seguridad en espectáculos públicos.

Sobre el impacto que esta regulación de los aforos pueda tener en las corridas de toros previstas en la Plaza de la Maestranza de Sevilla a partir de este próximo fin de semana, Jesús Aguirre ha comentado que este pasado miércoles se le mandó a la empresa Pagés, que gestiona el coso hispalense, "un informe" con "las condiciones que manda la legislación vigente en aforos según los niveles" de alerta. Al respecto, ha explicado que el nivel 3 en el que va a entrar Sevilla esta semana conlleva que el aforo máximo en dichos espectáculos sea de un 40%, "siempre que vaya acompañado" de lo establecido en el citado artículo sobre el metro y medio de distancia de seguridad entre el público.

Aguirre ha subrayado que "las medidas son las que son" y "la ley es la que es", y desde la Administración autonómica toman medidas poniendo en una "balanza" la salud pública y la economía, intentando encontrar "el punto de equilibrio y salvar el máximo de vidas", al tiempo que ha remarcado que desde la Junta "no autorizamos que haya o no toros", sino que se notifica a la empresa organizadora "cuál es la legislación vigente". El consejero ha incidido en que seguirá "insistiendo" en pedir "adecuar la ley a la situación actual", pero también ha advertido de que, mientras no se modifique la norma, la que rige es dicha ley del Gobierno "sancionada por el Rey", aunque él crea que sea "muy drástica".