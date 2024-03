Mariscal Ruiz: "la competencia con Javier Zulueta me motiva mucho"

Alex Mariscal Ruiz tiene los deberes hechos. El próximo sábado, en vísperas de todo un Domingo de Ramos, va a subir un nuevo escalón dentro de su prometedora carrera. Este hijo, nieto, sobrino y primo del cuerpo –último eslabón de la dinastía Mariscal- va a presentarse con picadores en la coqueta plaza de Aracena. Será dentro del segundo festejo clasificatorio del V Circuito Andaluz de Novilladas que celebró su primer asalto en Sanlúcar de Barrameda abrigando el debut con picadores de otro novillero del ámbito sevillano: Martín Morilla.

Pero ahora es el turno de Mariscal Ruiz que compartirá cartel con Sergio Domínguez El Mella y Javier Zulueta, su competidor más natural, para lidiar un encierro de Ave María. Mariscal, que ya está más que curtido en los festejos menores, se había destapado para el gran público en el Ciclo de Promoción de Nuevos Valores celebrado el pasado mes de julio en el coso del Baratillo, suma y sigue de una temporada triunfal en la que se llevó de calle otros ciclos competitivos como el de las escuelas andaluzas, retransmitido por Canal Sur, y el Camino hacia Las Ventas.

Hay que volver a Sevilla: el novillero de Mairena, que sorprendió por su larga estatura, mostró una gran capacidad de resolver en la cara de los erales y llegó a la gran final quedando como segundo clasificado. La semana pasada, precisamente, recogía el lujoso capote de paseo regalado por la Real Maestranza que premiaba ese puesto. Esa buena impresión avalaría su inclusión en el festival organizado el pasado 15 de octubre a beneficio de las obras sociales y asistenciales de la Hermandad del Rocío de Triana y la Fundación Alalá gracias a un permiso especial. La impresión no pudo ser más grata…

Una familia de toreros

El entorno del prometedor novillero –que salió de las aulas de la Universidad con el tiempo justo para llegar a la rueda de prensa- reunió este lunes a la prensa especializada en pleno Arenal –la cita era en el restaurante Alpresa, conducida por el informador taurino Emilio Trigo- para reforzar la trascendencia del compromiso del próximo sábado. Mariscal no podía estar mejor arropado: su padre, Luis, su tío Salvador, su abuelo Luis, el empresario Jorge Cutiño o Tomás Campuzano, un matador estrechamente vinculado a esta familia de toreros que sentenció una máxima: “todo se lo ha ganado a pulso…”

“Creía que todo iba a ser más fácil; en 2023 pude cuajar una temporada muy buena que me ha abierto las puertas de Sevilla y del circuito pero al final es una vuelta a los inicios”, reflexionó el novillero recordando que el año pasado partía de dos trampolines: el ciclo de promoción de Sevilla y las novilladas de Canal Sur. “Este año parto de una liga superior pero con las mismas oportunidades: un ciclo televisado y una tarde en Sevilla”, añadió Mariscal antes de mostrar una preferencia sentimental por la placita de Aracena, patria chica de su familia materna.

La necesaria rivalidad

“El cartel es inmejorable, estoy anunciado con los máximos triunfadores de la feria de Olivenza y qué mejor que haya ese nivel para motivarte”, explicó Alex Mariscal que tiene perfectamente interiorizado el cambio que está a punto de producirse. “El utrero me vendrá mejor, como a cualquier torero; ese toro más grande, con más peligro y más emoción hace que todo llegue desde abajo más fuerte al tendido” argumentó el hijo de Luis Mariscal.

Mariscal también habló de sus sensaciones antes de volver a la plaza de la Maestranza, en la que está anunciado el 12 de mayo. “Sevilla es Sevilla y me he criado en esta plaza viendo toros; me gusta ir tarde a tarde porque me agobia pensar que tengo que clasificarme y de momento sólo estoy preocupado por la novillada del día 23 para que todo lo que venga después sólo sea una consecuencia de haber estado bien ese día” reflexionó el joven lidiador.

"Me habría encantado anunciarme con Zulueta en Sevilla pero no sé por qué no se ha dado el caso"

Pero la pregunta del millón giraba en torno a la necesaria, natural y evidente competencia con Javier Zulueta con el que, por ahora, no coincidirá en la plaza de la Maestranza como novillero con picadores. “La competencia siempre ha sido positiva a lo largo de la historia del toreo”, argumentó el torero. “Ayuda a las dos partes, nadie sale desfavorecido de esas rivalidades y le da un toque al cartel, un puntito más de interés. Ojalá se mantenga durante todo el año y demos buenas tardes de toros”, apostó antes de reconocer la ilusión y la motivación que le producía volver a encontrarse con Zulueta, “de nuevo ante las cámaras y en una liga superior”.

La prensa insistió sobre el asunto, evidenciando el interés que despierta ese ten con ten. “Hay figuras que van a pasar a la historia, que van a perdurar en el tiempo… me gustaría ser recordado como uno de ellos, con una rivalidad parecida a la de Joselito en Belmonte; yo no he hecho nada aún pero me veo reflejado en ellos y con Javi a mi lado, con la rivalidad que nos piden, me veo en esa proyección…” Había una pregunta más ¿por qué no os habéis anunciado juntos en Sevilla? “Habría estado encantado pero no sé por qué no se ha dado el caso…”, concluyó el novillero.