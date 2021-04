El diestro José Antonio Morante, Morante de la Puebla, ha manifestado que en la Junta de Andalucía "se asustan, como en Madrid" a la hora de exigir el cincuenta por ciento del aforo y una distancia de metro y medio entre espectadores para que se pueda celebrar la Feria de Abril de Sevilla. "La Junta de Andalucía está poniendo muchos problemas y a día de hoy no sé si voy a poder torear este domingo en La Maestranza", ha asegurado en una entrevista Es Radio Morante de la Puebla, quien ha señalado que "en Castilla-La Mancha permiten que se celebren las corridas con el 75% del aforo y en Extremadura dejan hasta un 50".

El diestro cigarrero mantuvo que "la norma nacional dice que hay que guardar un metro y medio siempre que sea posible" y que ello "deja un vacío interpretable que no quiere interpretar la Junta de Andalucía"; y aseveró que "esa desidia" le "indigna" porque Sevilla es su tierra y "la Meca del toreo". Morante de la Puebla mantuvo sus críticas al ejecutivo andaluz y las hizo extensivas al madrileño por el festival que está organizando en La Ventas para el próximo 2 de mayo, y dijo que a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la ve "valiente pero en el tema taurino no está muy bien aconsejada". "Lleva cerrada la plaza toda la pandemia pero ahora la quiere abrir para un festival que no garantiza la continuidad de la temporada. Es un acto más electoral. Dar un festival solo y ya veremos en otoño, creo que no tiene un asesoramiento adecuado”, dijo Morante entre otros asuntos.

El torero de la Puebla está anunciado el próximo domingo en La Maestranza con toros de Victoriano del Río en un cartel que completan el peruano Andrés Roca Rey y el sevillano Pablo Aguado. El torero sevillano criticó el "silencio", "aceptación" o resignación de la Fundación Toro de Lidia con la medida de la separación del metro y medio" y, además, aseveró que echa "en falta que haya compañeros, profesionales y ganaderos que defiendan la celebración de la feria de Sevilla".