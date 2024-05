El Parlamento de Andalucía se rinde a la tauromaquia por abrumadora mayoría

El resultado final de la votación fue abrumador. 96 votos de los 103 parlamentarios presentes en la sesión de este jueves –que coincidía con la celebración del primer Día Internacional de la Tauromaquia y la conmemoración del 104 aniversario de la muerte de Joselito El Gallo- no admite demasiadas dudas. El Parlamento de Andalucía aprobó esa proposición no de ley presentada por el Partido Popular que sirve para dar un espaldarazo al mundo de la tauromaquia en medio del clima de reacción coral del sector que ha seguido a la polémica revocación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El debate había despertado un indudable interés en el mundillo taurino representado por una importante lista de matadores encabeza por el mismísimo Curro Romero en la que no faltaban nombres de la talla de Paco Ojeda seguido de otros coletudos como Pepe Luis Vázquez, Manuel Escribano, Francisco Rivera Ordóñez, Raúl Gracia El Tato o Salvador Vega además de los ganaderos Carlos Núñez y Fermín Bohórquez, los empresarios Manuel Vázquez Gago y José Cutiño o el abogado de la empresa Pagés, Joaquín Moeckel entre otras personalidades vinculadas a este universo.

Posiciones polarizadas

La parlamentaria popular Ana Mestre fue la encargada de defender la propuesta de su grupo acusando al gobierno de España de "asfixiar el sector" además de pedir la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia y solicitar a las distintas administraciones que sigan dando pasos en la defensa e impulso de la fiesta. Era el inicio de una sesión que iba a servir de muestra de la absoluta polarización del actual panorama sociopolítico de nuestro país. Si las izquierdas más radicales encarnaron las tesis antitaurinas más furibundas, los populares y VOX ejercieron la defensa taurina más firme. En medio, casi en la equidistancia, se situó el grupo socialista aunque la votación final, ya se ha dicho, no ofreció demasiadas dudas. Populares, VOX y socialistas se retrataron a favor del toro. Sólo hubo siete votos en contra.

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, fue especialmente dura en las descalificaciones del sector taurino que, desde la tribuna de invitados, asistió impasible al chaparrón que se le venía encima. Mora comparó las corridas de toros con la ablación del clítoris señalando que forman parte “de nuestro peor pasado”. Pero la portavoz de Adelante Andalucía fue más allá al tachar a los toreros –tenía delante una buena baraja que la escucharon sin mover una ceja- de “asesinos y torturadores de animales”. Maribel Mora hizo un juego de cifras y estadísticas para demostrar, según su postura, el escaso impacto económico de la fiesta en el PIB de España y hasta citó a Blas Infante recordando que el padre de la patria andaluza había proclamado que “la desgracia de los toros son los cuernos”. Mejor no seguir por ahí…

Esperanza Gómez Corona, de Por Andalucía, iba a emplear argumentos muy parecidos y hasta el mismo juego de dígitos y cuadros estadísticos para ningunear la relevancia económica, social o ecológica de la fiesta o la crianza del toro bravo. “Han eliminado un premio y van a crear ustedes tropecientos mil” señaló la parlamentaria que, puesta a comparar, tiró esta vez de la quema de brujas y herejes para pintar la tauromaquia con colores muy tétricos. “La tradición por sí misma no sirve como argumento y el sufrimiento no se puede convertir en diversión” zanjó su señoría. Las posturas estaban claras…

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, dio paso a Benito Murillo en representación de VOX que iba colocarse en el polo opuesto rebatiendo, uno a uno, los argumentos que había empleado el sector más a la izquierda. “Ustedes no han estado jamás en una dehesa pero producen más que una película de Eduardo Casanova que sí está subvencionada” ironizó el parlamentario derechista que esgrimió los valores culturales y económicos del sector recordando que mueve más de 1.600 millones de euros todos los años. “Los toros no entienden de ideologías pero son santo y seña del espíritu nacional” espetó Murillo que no desaprovechó la ocasión de dar la oportuna ración de palos a los populares por haber desatendido el sector taurino, según su percepción, “en los momentos más duros”

¿Debate ideológico o cultural?

Ana María Romero, del PSOE, quiso poner velas a Dios y al diablo en una intervención que quiso alejar del debate ideológico. “No es una cuestión de partidos políticos sino de los que les gustan o no les gustan los toros” explicó la portavoz socialista asegurando que dentro del debate de la tauromaquia “hay que posicionarse con prudencia y con rigor”. Para Romero se trata de un debate “forzado por el Partido Popular después de que el ministro Urtasun haya suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia en uso de sus competencias”. “La tauromaquia ha formado parte de la tradición de la izquierda de la misma forma que la antitauromaquia ha formado parte de la tradición de la derecha”, zanjó Ana María Romero.

Ana Mestre iba a cerrar los turnos afeando al sector más izquierdista que se moviera “con el odio por bandera”. “Caben ustedes en un taxi, en el que le han colocado los andaluces” ironizó la representante popular mostrando su decepción por la posición del grupo socialista o replicando a Morillo, de VOX, que habían hecho un “esfuerzo por mantener las plazas abiertas” en los tiempos azarosos de la pandemia. Mestre rebatió cifras y hasta afeó a sus antagonistas políticos que “no hubieran pisado una dehesa en su vida” ni se hubieran interesado en cómo viven los toros en su medio natural. La parlamentaria popular, con vehemencia, terminó de adornarse proclamando que “se pretende acabar con todo aquello que nos une” antes de unirse a las citas literarias, tirando de Benito Pérez Galdós: “el día que no haya corridas de toros los españoles tendrían que inventarlas..”