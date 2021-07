Presentan los carteles de la temporada de verano de la plaza de El Puerto de Santa María

En un acto celebrado en Las Bodegas El Cortijo – Los Portales, la empresa Circuitos Taurinos encabezada por Carlos Zúñiga ha presentado la noche de este miércoles junto a Germán Beardo Caro, Alcalde de El Puerto de Santa María y Ana Mestre, Delegada del Gobierno en la Provincia de Cádiz los carteles de la Temporada de Verano 2021 en la Plaza Real de El Puerto de Santa María, conmemorando el 50 aniversario de Alternativa de José Luis Galloso. Se trata de cuatro festejos que se celebrarán del 5 al 8 de agosto, tres corridas de toros y una novillada con picadores de máximo atractivo, siendo el plato fuerte, la de Morante de la Puebla en solitario, ante seis toros de Prieto de la Cal.

El empresario Carlos Zúñiga afirmó: "Hemos podido trabajar contrarreloj, apenas el lunes pasado fuimos designados como adjudicatarios de la Plaza Real, y prácticamente una semana después, pude cerrar los carteles, unas combinaciones que por su puesto han sido difíciles, tal vez echarán de menos a alguien, pero desde aquí doy las gracias por su presencia a todos los actuantes que han facilitado las contrataciones, llegar a una plaza de toros o cualquiera como la de El Puerto de Santa María con un 50% de aforo, hace que los números sean importantes, pero, en este caso los he dejado a un lado y para mi el gestionar esta plaza en este año tan complicado, desde luego es un espaldarazo, es un escaparate y sobre todo un ejemplo de superación para que por fin la Plaza del Puerto tenga la relevancia y la repercusión, que este tiempo atrás a corto plazo, por circunstancias derivadas de la pandemia, creo que hemos recuperado una temporada, en la que es difícil encontrar una plaza de primera o de segunda en la que se puedan dar seis festejos".

Zúñiga añadio que "son los festejos que me comprometí en mi oferta y que espero que no quede aquí. Hoy me honra que este aquí el maestro Galloso a quien vamos a homenajear y que es la imagen principal del cartel que vamos a presentar. La encerrona que ustedes van a ver ahora del maestro Morante y el mano a mano del 8 de agosto, ha dejado una máxima expectación, esta es una carta de presentación, de lo que un futuro pueda llevar a cabo, reitero mi agradecimiento, mi ilusión y sobre todo mi satisfacción por ser el empresario de una de las plazas más importantes del mundo".

Por su parte Ana Mestre, delegada del Gobierno en Cádiz, señaló: "Gracias Carlos por haber sido un hombre valiente, el dice que no tiene el don de la palabra, pero creo que te has expresado correctamente y de una manera emotiva por lo que sientes por esta plaza , en estos momentos tan difíciles que también han afectado al mundo de la tauromaquia, creo que hacer frente a este compromiso, creo que dice mucho de tu valentía y de tu determinación y las ilusiones que has despertado en el mundo del toro en la provincia de Cádiz, por que El Puerto es el Puerto y eso nadie lo puede discutir. Podemos destacar en los carteles que vamos a conocer la profesionalidad y sobre todo el buen hacer de muchos que vienen en tiempos difíciles y con aforos muy limitados a seguir dando lo mejor de ellos, no por ello vamos a dejar de ver arte en el ruedo, los animo a todos a seguir defendiendo a la Tauromaquia sin complejos, con el ejemplo de ser hombres y mujeres con valores y principios, defendiendo al toro siempre".

Tocó el turno de Germán Beardo Caro, Alcalde de El Puerto de Santa María, quien señaló: "Quiero agradecer el apoyo y el cariño que le habéis demostrado que para mi es muy importante, que es el Concejal de la Plaza de toros, que ha pasado sin duda los años más difíciles , que podría haber pasado un Concejal de una plaza de toros por lo que pido un aplauso. Está en nuestro deber poner en la mesa lo necesario para que El Puerto vuelva a ser El Puerto. Gracias Carlos por dar ese paso adelante y tener el arrojo de presentar seis festejos en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias a toda la afición por la paciencia, por siempre haber confiado y por que a partir de ahora podamos disfrutar de una buena temporada, que será el punto de salida, si la pandemia nos permite, de los mejores años de la Tauromaquia en El Puerto". Cerró el acto el poeta y compositor de Villanueva del Ariscal José León.

Venta de entradas para los festejos de El Puerto de Santa María

Renovación y venta de nuevos abonos del 26 al 29 de julio. Para los abonos de pensionistas, jóvenes menores de 30 años, personas desempleadas y personas con diversidad funcional reconocida que así lo acrediten (disponibilidad limitada), la venta de los mismos y su utilización será personal e intransferible y deberán de acreditar dicho extremo en los controles de acceso al festejo. Venta de entradas sueltas a partir del 30 de julio. Horarios de Taquillas: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Información y venta (603 654 860) a partir del 26 de julio y en la pagina web.