El matador de toros camero Esaú Fernández se prepara intensamente para una temporada que arrancará tempranamente, el 29 de febrero, en una plaza portátil que se instalará en los aledaños del recinto ferial de su pueblo en un festejo goyesco y benéfico en el que el sevillano lidiará seis toros donados de distintas ganaderías: Victorino Martín, Baltasar Ibán, Buenavista, Puerto de San Lorenzo, Daniel Ruiz y El Pilar. Un evento en su décima temporada como matador de toros.

–Esaú, ¿qué motivos le mueven a esta encerrona?

–En primer lugar, este año se cumplen diez temporadas de mi alternativa –3 de mayo de 2011 en Sevilla, de manos de Morante de la Puebla–. Por otro lado, por la fecha, quiero dar un toque atención a comienzos de temporada en un festejo a beneficio de gente necesitada de mi pueblo.

–Será su primera corrida en solitario...

–Así es. En el campo toreé en una ocasión nueve toros; en la plaza nunca. También será mi primera goyesca.

"Quiero dar un toque de atención a comienzos de año y demostrar mi capacidad"

–¿En qué se ha basado para la selección de las ganaderías que se anuncian?

–En primer lugar tengo amistad con todos los ganaderos que lidiarán. Victorino es la primera ganadería de la que indulté un toro en España y Victorino es siempre Victorino. Baltasar Ibán me gusta porque es exigente y muy brava. Buenavista porque el año pasado hice dos de las grandes faenas de 2019. Con Puerto de San Lorenzo tengo un vínculo más familiar que con otros. Daniel Ruiz ha sido el primero que me dijo que contara con él. Y El Pilar es la ganadería con la que tomé la alternativa. Cada una tiene su aliciente.

–¿Se está preparando de manera especial?

–Si le digo la verdad siempre me he preparado para matar seis toros o veinte. En el campo he matado muchas vacas. Físicamente estoy fuerte.

–¿Es un toque de atención, también, para que le contraten en Sevilla?

–Siempre se habla de eso. No. Como continuación a la temporada 2019, en la que salí a hombros en todos los festejos, quiero abrir 2020 con una corrida en solitario, con toros de diferentes ganaderías y encastes para que se vea la capacidad de Esaú Fernández. Creo que será una tarde bonita.

–¿A dónde irán los beneficios del festejo?

–A beneficio de Cáritas de mi pueblo. He hablado con el cura, don Gabriel, y me ha dicho que en mi barrio, Hiconsa, donde jugaba de pequeño, hay muchas familias necesitadas. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento, que está ayudando en la organización y me gustaría decir que los precios serán populares, el tendido general 17 euros; barreras, 25; jubilados 15 y los niños gratis.

"Es mi décima temporada. He mejorado en profundidad, largura, temple..."

–¿Con qué tipo de torero nos encontraremos?

–Con un torero maduro, cuajado y de una tauromaquia amplia.

–¿Cómo es esa tauromaquia?

–Está basada en mi tauromaquia de siempre. He mejorado en profundidad, largura, temple. Con el capote he dado una vuelta de tuerca. Y con la espada suelo matar los toros. Ahora también toreo en cercanías, que es algo que me gusta.

–¿Cuál es su objetivo para 2020?

–Reafirmar en plazas importantes, como Sevilla, Madrid y Pamplona, lo conseguido en 2019.

–¿Qué destacaría de la pasada temporada?

–He toreado seis corridas de toros en América, once en España y 13 festivales y he salido en todas a hombros. Por seriedad, destaco la faena a un toro de Buenavista en Estella. Y a otro de esta ganadería en San Clemente. Por supuesto, la faena a ‘Duque’, de Daniel Ruiz, indultado. Y también dos toros que cuajé en Santa Cruz de Mudela.

–Su meta.

–Ahora estoy centrado en los seis toros. Me queda mucho para continuar avanzando. Hay Esaú para rato.