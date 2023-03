El toro protagoniza la campaña de la temporada de la Maestranza en un viaje de la dehesa a la ciudad

El salón de actos de Caja Rural del Sur, en la Plaza de la Magdalena, ha sido el escenario este viernes de la presentación de la campaña publicitaria de la Empresa Pagés de cara a la temporada taurina 2023 en la Maestranza. El toro bravo, el "Rey de la Dehesa", es el elemento central del vídeo promocional, ya que aparece en distintos puntos de la ciudad: la Puerta del León del Alcázar, la Plaza del Cabildo, la Torre del Oro y las Setas de la Encarnación.

Al acto de presentación acudieron Lourdes Fuster, secretaria general de Interior de la Junta de Andalucía; Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de la Junta; y Sonia Gaya, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento. Por Pagés han asistido Ramón Valencia Pastor y Ramón Valencia Canorea, así como el director financiero de la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas.

La campaña es obra de las agencias Toromedia y Frente a Texto, quienes dieron a conocer las creatividades que lucirán en las calles y en medios de comunicación. Para ello han contado con la voz del escritor Antonio García Barbeito, que creó un poema que es la fuente de este trabajo.

“Ya me pica por la sangre / esta querencia, que tira / de mí y me deja pequeña / toda la ganadería. / Y ya está la libertad / de los vientos, la luz limpia, / sonsacándome, diciéndome / que un abril me solicita. / De lejos, un río me llama; / un nombre al lejos me mira, / se me ofrecen altas torres / con intención de divisa… / Nací libre, libre campo, / dueño de noches y días, / pero en mi frente sonora / otra libertad me grita / donde ya se me impacienta / un solo sueño: Sevilla.

Del texto de Barbeito se extrae el lema de la campaña: “Un sueño, Sevilla”.