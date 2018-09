El banderillero coriano Vicente Varela, herido muy grave el pasado sábado en Villacarillo en el muslo derecho, evoluciona favorablemente. El torero, a las órdenes de Pepe Moral –quien fue cogido al día siguiente en Nimes–, explica: "Ha sido un bautismo de sangre muy duro, pero me encuentro mejor. La cornada fue tremenda y gracias al equipo médico del doctor Rafael Fuentes Martos estoy aquí, en el Hospital San Juan de Dios de Úbeda, recuperándome bien. Me gustaría volver a Coria a final de semana".

"El toro me lanzó por los aires, me dio un hachazo, me subió y me hizo girar sobre el pitón; de ahí tantos destrozos musculares. Por eso, el doctor Fuentes me ha recomendado que me lo tome con tranquilidad"; señala el torero sobre la cogida.

La cornada afectó a la vena femoral con dos trayectorias de 25 y 15 centímetros, rompiendo musculatura del aductor mayor, vasto interno y sartorio, con afectación vascular de la femoral profunda y colaterales de la safena interna y musculares.