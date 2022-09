Juan Pedro García Vizcaíno (Aznalcóllar, 1999), más conocido como Calerito, deja hoy de ser novillero con picadores para tomar la alternativa como matador de toros en la plaza de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. A pesar de tan sólo tener 23 años, acumula una larga preparación para este día.

Su andadura taurina comenzó cuando tenía seis años y entró en la Escuela Taurina de Espartinas. Tan sólo un año después, con siete, toreó su primera becerra. Llega a Sevilla como uno de los más importantes valores del futuro del escalafón. Algo que demostró al ganar el Circuito de Novilladas de Andalucía de la Fundación del Toro de Lidia hace unos meses.

-¿Por qué tomas ahora la alternativa?

-No he tenido oportunidades antes ni tampoco me lo había planteado. Siempre he pensado que la alternativa, cuando tuviese que llegar, llegaría. Llega en el momento adecuado personal y profesionalmente. Quizá, si no hubiésemos tenidos estos dos años de pandemia, me hubiera llegado antes. Estoy muy feliz por lo que preparado que me coge y después de una temporada. Es una fecha muy buena para tomarla. Culminar con un día tan importante.

-¿Qué opinas del cartel?

-El cartel es el soñado. Toda mi vida he soñado con tomar la alternativa aquí en Sevilla con mi gente. Además, el maestro Manzanares es el espejo en el que me he mirado toda la vida. Y su padre es el torero que más me ha marcado. Roca Rey, que es ahora figurón máximo del toreo, está echando un año tremendo y es un privilegio que esté presente en un día como este. La ganadería de Victoriano del Río es una de las que está en mejor momento. Todo esto genera presión e ilusión.

-¿Has pensado cómo quieres torear hoy?

-Llevar una faena preconcebida es un error. El toro te lo descompone todo. De joven es un error que se comete muchas veces. Voy para disfrutar el día, ser yo mismo y con mis formas. Lo que tenga que ser, será.

-¿Cómo entiendes el toreo?

-A mí me gusta hacer un toreo muy puro, con muletazos largos, profundos y reunidos con los animales. Que los toros vayan detrás de la cadera. Buscar la pureza. Es cierto que cuando estás de novillero es difícil marca un concepto porque no todos los días te sale un toro para hacerlo a tu manera. Y como estás obligado a triunfar siempre, tienes que salirte de tu concepto para triunfar. Eso es de lo que más me ha costado. Cuando estás empezando tienes que puntuar todo lo que puedas y tienen que pasar cosas todas las tardes.

-¿Qué planes tienes a partir de mañana?

-Perspectivas ninguna ni tampoco me he parado a plantearlo. Estoy en disfrutar del día y lo que tenga que venir, vendrá. No me voy a obsesionar con eso. La alternativa es un día muy importante, pero no decisivo en la carrera de un torero. Trato que cuando llegue al hotel y me quite el vestido de torear esté contento y satisfecho con lo que he hecho. No me voy a guardar nada.

-¿Tu entorno cómo está viviendo esta alternativa?

-Muy feliz. Con los nervios normales, pero contentos. Mi sueño es el de ellos. Mi padre, que me ha acompañado desde siempre, ve que todo lo que hemos luchado está teniendo sus frutos. También me ilusiona mucho como se ha volcado conmigo Aznalcóllar y Gerena, el pueblo de mi padre. Van a venir unos mil.

-Eres el ganador del Circuito de Andalucía, ¿qué opinas de este nuevo formato para novilleros?

-Fundamentales. Muy necesarias desde hace tiempo. Quitando las novilladas de Sevilla y las de Canal Sur, había muy poco. La Fundación del Toro de Lidia nos da un empujón con el circuito. Haberlo ganado relanzó mi carrera. Te echando novilladas muy buenas para empezar y rodarte. Ojalá dure mucho.