Calerito se proclama triunfador del Circuito de Novilladas de Andalucía

Se celebró en Antequera la final del Circuito de Novilladas de Andalucía 2022. En esta tercera edición se han celebrado un total de 9 novilladas, han participado 8 novilleros y se han lidiado 16 hierros andaluces diferentes, tres de ellos han repetido en la final.

Abrió la tarde Calerito con el novillo de La Palmosilla. Verónicas y chicuelinas de recibo. En el inicio de faena de muleta perdió el astado las manos pero cuando le encontró la altura toreó con largura al natural. Funcionó también con bondad y brío por el pitón derecho. Haciéndole las cosas muy bien el sevillano y dejó una entera tras una primera que hizo guardia para pasear la primera oreja de la tarde. Su segundo, con el hierro de El Cotillo, lo puso en apuros y le apretó en tablas. Se repuso y se echó en el quite el capote a la espalda. Tras brindis a su compañero y a Thomas Cerqueira se puso de rodillas sacándoselo por la espalda y levantando al público de sus asientos. Respondió el astado en los primeros compases y pudo torear a gusto. Con el novillo a menos de arrimó y le volteó feamente. Se repuso para matar de entera tras pinchazo hondo y fueron dos orejas las que cortó. El quinto fue el novillo de triunfo rotundo. Ya con el capote por suaves verónicas al de Juan Pedro Domecq. Fue el novillo con mayor movimiento de la tarde y el sevillano aprovechó ese desplazamiento para hacer vibrar los tendidos. Desde el minuto uno toreó con una sonrisa en la cara aunque dolorido de las costillas. Tras faena de alto vuelos la espada entró a la primera y cortó dos orejas, incluso se le pidió el rabo.

Christian Parejo lidió en primer lugar su oponente de El Cotillo. Fue un novillo noble sin recorrido ante el que estuvo muy firme. Comenzó faena a pies juntos por arriba y le sacó todo lo que tuvo. Cortó una oreja tras estocada. El cuarto de la tarde, de la Palmosilla, era el de mejor hechuras de la novillada pero fue reservón y no le puso las cosas fáciles. Bello toreo a la verónica y quite por chicuelinas. Estuvo en novillero y sin dar un paso atrás ante un novillo que no le regaló nada. Paseó una oreja tras pinchazo y estocada. Tenía que darlo todo ante el que cerraba plaza y con esa actitud salió. No se dejó nada pero la faena no terminó de coger los buenos vuelos de las pasadas. Gazapón y reponiendo el novillo ante un novillero que quiso ligarle los muletazos por ambos pitones. Una oreja fue el premio al esfuerzo tras la estocada.

El jurado decidió por unanimidad el triunfo de Calerito, premio realizado por el artista sevillano Balcris y que estregó el Secretario General de Interior de la Junta, Miguel Briones junto al alcalde de Antequera, Manuel Barón, Borja Cardelús, director general de la FTL y el novillero Jaime González-Écija, triunfador del primer Circuito de Andalucía.