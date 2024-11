Cayetano se retirará de los ruedos en 2025

Cayetano Rivera Ordóñez ha puesto fecha a su retirada. La de 2025 será su última temporada en los ruedos. Así lo ha desvelado el segundo hijo de Paquirri, nieto de Antonio Ordóñez, en un vídeo aventado en las redes sociales la noche del viernes que titula El último baile y en el que fija un marco temporada muy familiar para marcar este adiós. “El año que viene es muy especial para mí. Se cumplen cien años desde que mi bisabuelo Cayetano Ordóñez daba comienzo a mi dinastía. Siento que es el momento de decir adiós”, ha explicado el torero acompañado de imágenes familiares, de Ronda, de su padre, su abuelo, su hermano, de su propia trayectoria…

En realidad se trata del centenario de la alternativa del Niño de la Palma, aquel amigo de Hemingway que quedaría inmortalizado por el escritor de la generación perdida en el libro Fiesta hace casi un siglo. Pero Cayetano aporta otras coincidencias temporales. “También se cumplen veinte años desde que comencé yo en el mundo del toro y no todo ha sido bonito pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja como el valor, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad… y he querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir juntos con más emoción si cabe lo que sin duda alguna para mí es la temporada más importante de mi vida” narra el torero de dinastía.

“Sobre todo quiero daros las gracias por todo el apoyo que siempre me habéis brindado y por vuestro cariño” finaliza Cayetano Rivera Ordóñez que pondrá fin así a una peculiar carrera de vocación tardía en la que la llamada de la sangre se acabó imponiendo sobre otras facetas profesionales que ya había emprendido.

Ordóñez y Paquirri dan la vuelta al ruedo junto a Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez en la / Archivo A.R.M.

Trayectoria

Antonio Cayetano Rivera Ordóñez es el segundo hijo de los malogrados Francisco Rivera Paquirri y Carmen Cayetana Ordóñez González. En su juventud condujo su formación hacia el sector de la comunicación audiovisual y llegó a trabajar en la productora de su tío Miguel Bosé, hijo de su tío abuelo Luis Miguel Dominguín. Para entonces su hermano Francisco ya era un diestro veterano y la decisión definitiva de convertirse en torero coincidió en el tiempo con la crisis de su matrimonio con la modelo Blanca Romero. Fue Antonio Ruiz, el padre de Espartaco, el encargado de enseñarle los rudimentos de un oficio que tuvo que aprender con prisas. Algunas apariciones vestido de corto fueron el preludio de su presentación formal como novillero con picadores en Ronda el 26 de marzo de 2005, en un cartel mixto junto a Espartaco, que había reaparecido para la ocasión, y su hermano Francisco.

El menor de los hermanos Rivera, que ya se había retirado circunstancialmente a mediados de la década anterior, ha contado desde sus inicios en el oficio con el apoyo de su tío, el diestro Curro Vázquez que ha cuidado hasta el extremo la carrera de su sobrino que tuvo unos inicios fulgurantes. Fue el novillero más destacado de 2005 -ganó la Oreja de Plata de Radio Nacional- sumando el empaque de su segundo apellido con el atractivo mediático de su sangre. Con muy poco tiempo que perder, tomó la alternativa en Ronda -en medio de una enorme expectación- en la Goyesca de 2006 de manos de su propia hermano Francisco.

Era el comienzo de una trayectoria irregular en la que, acompañado de la discusión de su capacidad torera, ha sufrido fuertes percances que superó con la entereza de ánimo propia de su casta. Tampoco han faltado tardes felices, como su confirmación en Madrid y especialmente en la Goyesca de Ronda –una cita a la que no ha acudido en los últimos años- donde surgía el mejor Cayetano, espoleado por un escenario estrechamente vinculado a su saga familiar.