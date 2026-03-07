El Círculo Pablo Aguado entregó a la infanta Elena el premio a la Difusión de los Valores de la Tauromaquia

El Hotel Christine Bedford de Sevilla acogió la entrega del Premio Anual a la Difusión de los Valores de la Tauromaquia, concedido por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado a S.A.R. la Infanta Doña Elena de Borbón y Grecia, que recibió de manos del propio Pablo Aguado. Más de doscientas personas asistieron a una velada que reunió a aficionados, profesionales del sector y numerosas personalidades vinculadas al mundo del toro.

El acto se celebró en el salón principal del hotel, un espacio de inspiración neomudéjar que conserva el carácter escénico del antiguo teatro que ocupó este enclave. Desde su inauguración en 1922, el edificio ha sido teatro, cine y escenario de la vida cultural sevillana, manteniendo una estrecha relación con la tradición artística de la ciudad.

El Premio a la Difusión de los Valores de la Tauromaquia, impulsado por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado, reconoce cada año a personas o instituciones que contribuyen a mantener viva la tauromaquia y a difundir los valores que forman parte de su tradición.

La velada reunió a una amplia representación del mundo del toro, con la presencia de maestros como Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Miguel Báez y Eduardo Dávila Miura, así como de ganaderos vinculados a hierros históricos como Murube, Miura o Rocío de la Cámara. También se encontraban artistas muy vinculados al universo taurino, como el guitarrista Vicente Amigo y el cantaor Arcángel, que puso el broche musical a la velada.

El acto tuvo además un marcado carácter interdisciplinar, reuniendo en torno a la tauromaquia a personalidades procedentes de distintos ámbitos de la vida pública. Junto a profesionales del mundo del toro se dieron cita representantes de la cultura, la política, la empresa, el periodismo y la vida social sevillana, configurando un encuentro en el que la tauromaquia actuó como punto de unión entre diferentes sensibilidades.