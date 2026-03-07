Daniel Luque emborrona con el acero una tarde de peso y poso en Olivenza

José María Manzanares paseó una única oreja en una tarde desilusionante, la de la primera corrida de la Feria del Toro de la localidad pacense, por el desigual juego de los toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, y también por lo ligerito que resultó ese trofeo. Los astados resultaron manejables, bueno el lote del alicantino, manejable el de Daniel Luque, y peor por falta de raza el del Juan Ortega. El mejor toro fue el que abrió plaza, que hizo cosas auténticamente buenas a lo largo de su lidia.

Tomaba el engaño con celo, repetía y se empleaba por abajo, pero lo más destacado era que tenía un tranco de más, eso que diferencia a los toros bravos y enclasados de los buenos sin más. Fue la del alicantino una faena llena de desigualdades, con momentos apañados y otros anodinos, concluida con una estocada caída y una ovación de consolación, tras un trasteo por debajo de las condiciones del animal.

Cortó la oreja del cuarto, un toro noble y de buena condición, tras una faena en la que la ligazón llegaba tras hacer la noria, con ese vicio de no rematar el muletazo cuando torea en redondo y deja la muleta puesta. Daniel Luque, con gran facilidad para hacer el toreo, su técnica es magnífica y hace a los toros mejor de lo que en realidad son. Su problema es la frialdad de su toreo, que hace que el publico asista impávido a unas faenas bien construidas y ejecutadas, pero sin que llegue el arrebato. Con suavidad inició Luque su faena al segundo de la tarde, que en sus manos rompió a bueno porque el temple del torero hizo lo demás. Fue esa una faena mejor al comienzo y en su fase intermedia, muy ligada, vertical el diestro, y a menos al final. Fue ovacionado al final de su actuación.

Sin molestar al burel, a media altura llevó el sevillano al quinto en los primeros compases de su lidia. Fue esa una faena larga desgranada con despaciosidad, luciendo al toro, pero lo dicho, hacía un toreo pulcro pero frío. Pinchazo y casi entera, y saludo tras otra ovación.

La labor de Juan Ortega, sin que llegara el triunfo, estuvo llena de excelsos detalles. Así lució en su toreo a la verónica a su primero, lentas y cadenciosas, muy bellas. También su comienzo de faena a ese tercer toro, muletazos rodilla en tierra que eran doblones pero sin cortar el viaje al animal. Siguió con suavidad cuando lo llevaba hacia los medios, con el pase de la firma y una trincherilla deliciosa. Después lo toreó despacito, cierto que con altibajos porque el astado decía muy poquito. Al sexto, un toro feo de bastas hechuras, inició su faena con eses muletazo tan sevillano y que tan poco se ve hoy, al que siguió un sorpresivo molinete. Siguió con ayudados por alto. Estocada y palmas. Este domingo, habrá sesión doble de mañana y tarde.