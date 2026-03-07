Manuel Quintana e Iván Rejas abren el VII Circuito de Novilladas de Andalucía por la puerta grande

Quintana y Rejas abrieron la puerta grande en el festejo de apertura del certamen de novilleros que impulsa la Junta de Andalucía.

Pedro Luis estuvo siempre muy asentado y firme, mostrando un oficio consolidado. Entendió a la perfección a un primero que pedía sitio y tiempo; dejando grandes muletazos templados y ligados. Con un bravo quinto ejemplar de Osborne, al que cortó una oreja, ligó derechazos pausados, cerrando una faena sólida en cercanías.

Iván Rejas se conectó con los tendidos desde el primer momento, especialmente en el tercio de banderillas que él mismo protagoniza. Mando y ligazón fueron aspectos adalides en su actuación frente al segundo de la tarde. Poco pudo hacer frente a un quinto muy áspero.

Manuel Quintana lleva el nombre de lo clásico. Recibió de forma sublime con el capote al novillo de su debut, con verónicas templadas rematadas con una media exquisita. Los doblones toreros de su inicio fueron el prolegómeno de una faena de gran corte, con álgidos momentos al natural. Al sexto le costó más, aún así, Quintana se mostró asentado y pudo esbozar muletazos de buena trayectoria.

