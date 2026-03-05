El VII Circuito de Novilladas de Andalucía arranca en Lucena

La plaza de toros Los Donceles de Lucena será escenario este sábado de la novillada inaugural de la séptima edición del Circuito de Novilladas de Andalucía, certamen promovido por la Fundación Toro de Lidia junto a la Junta de Andalucía . El cartel lo componen el peruano Pedro Luis , el granadino Iván Rejas y el cordobés Manuel Quintana , que debutará con picadores, frente a seis novillos de la ganadería sevillana de Osborne . El festejo comenzará a las 17:30 horas.

El peruano Pedro Luis llega a la cita después de una temporada destacada en 2025, en la que toreó en tres ocasiones en la plaza de toros de Las Ventas y se consolidó como uno de los nombres propios del escalafón con picadores. El novilllero logró además su clasificación al circuito en el primer tentadero del Bolsín Clasificatorio. "Llego responsabilizado y comprometido a Lucena, por el prestigio que tiene el Circuito. Mi objetivo es ser el mayor triunfador de Lucena, busco clasificarme y que el aficionado salga hablando de mí" , asegura.

Por su parte, Iván Rejas , natural de Granada, debutó con picadores en 2025 y fue uno de los nombres destacados del segundo tentadero del Bolsín Clasificatorio. Rejas enfrenta la cita con ambición e ilusión. "Llego con muchas ganas a Lucena, sabiendo que he dado todo en cada entrenamiento y con mucha ilusión por la repercusión que tiene estar en el Circuito. Quiero que el público se vaya con ganas de volver a verme" , explica.

Cierra el cartel Manuel Quintana, natural de Córdoba, que debutará con picadores precisamente en esta novillada inaugural. Quintana fue uno de los nombres propios del escalafón sin picadores la pasada temporada y encara esta nueva etapa con ilusión. "Llego en un momento muy bueno, con mucha ilusión. Espero que sea un día bonito, que embistan los novillos como queremos y poder hacer el toreo" , afirma.

Los novillos pertenecerán a la ganadería sevillana de Osborne, cuya finca Puerto Acebuche se encuentra en Castillo de las Guardas. Desde la casa ganadera confiando en el buen juego del encierro. "Es una novillada muy buena, que puede servir perfectamente para Sevilla. Espero que disfruten con ella los novilleros y el público. Es una novillada que me encanta" , señalan.

El Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia , "se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática" señala la Fundación Toro de Lidia en un comunicado recordando que su celebración es posible gracias al apoyo de Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur y Fundación Cajasol .

Las entradas, gratuitas para menores de 18 años y con numerosos descuentos para jóvenes, pueden adquirirse a través de la plataforma Bacantix y en las taquillas de la plaza de toros el viernes 6 de marzo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas. El día del festejo estará abierto de forma ininterrumpida desde las 10:00 hasta el inicio de la novillada.