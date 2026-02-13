El VII Circuito de Novilladas de Andalucía ya tiene fechas y carteles

El Salón de Carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha acogido este viernes la presentación oficial del Circuito de Novilladas con picadores de Andalucía 2026, que alcanza su séptima edición plenamente consolidado como uno de los proyectos fundamentales en la promoción de nuevos valores.

El proyecto está impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía y cuenta con el respaldo de las diputaciones de Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva además del Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que ejerció como anfitriona de la presentación del un ciclo que fue introducido por Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia.

Manuel Ruiz Rojas, director financiero de la Fundación Caja Rural del Sur, patrocinador del certamen, intervino en el acto conducido por José Luis López. “Somos el primer patrocinador oficial y nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa; eguiremos respaldando y apoyando el mundo del toro”, señaló Ruiz Rojas.

David Gil, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, iba a cerrar el acto reafirmando el respaldo institucional del Gobierno andaluz a este proyecto "estratégico" para la promoción de la tauromaquia y la juventud andaluza. "Desde 2020 lo venimos apoyando para que siga creciendo, y hoy vuelve a ser protagonista gracias a la visibilidad de Canal Sur y a una gran final en Málaga. La tauromaquia goza de buena salud en Andalucía; es parte de nuestro patrimonio cultural y el Gobierno andaluz seguirá apostando firmemente por ella”, afirmó.

"Con esta séptima edición, el Circuito de Novilladas de Andalucía continúa consolidándose como una plataforma real de oportunidades para los jóvenes novilleros y como un modelo eficaz de colaboración entre instituciones públicas y sector privado, llevando la tauromaquia a distintas provincias andaluzas y fortaleciendo su tejido cultural" afirma la FTL en una nota de prensa.

"El Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia, se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática" concluye la misma nota.

LOS CARTELES

Festejos clasificatorios

Sábado 7 de marzo, Lucena: Novillos de Osborne para Pedro Luis, Iván Rejas y Manuel Quintana, que debuta con picadores.

Sábado 14 de marzo, Cortes de la Frontera: Novillos de Aguadulce para El Primi, Julio Norte y Dennis Martín, que debuta con picadores.

Sábado 21 de marzo, Sanlúcar de Barrameda: Novillos de Luis González Conde para Víctor Barroso, Francisco Fernández e Isaac Galvín, que debuta con picadores.

Semifinales:

Sábado 11 de abril, Motril: Novillos de Fermín Bohórquez para tres de los seis semifinalistas.

Sábado 18 de abril, Aracena: Novillos de Ave María para los tres semifinalistas restantes.

La Gran Final tendrá lugar el 14 de junio en Málaga.