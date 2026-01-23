El VII Circuito de Novilladas de Andalucía define a sus primeros protagonistas

El Circuito de Novilladas de Andalucía, que celebra en 2026 su séptima edición, ya conoce a sus tres primeros novilleros clasificados tras la celebración de los tentaderos del Bolsín clasificatorio, celebrados en la ganadería de Chamaco y Aguadulce.

Los tres primeros aspirantes seleccionados para este ciclo que impulsa la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía han sido el novillero limeño Pedro Luis además de Víctor Barroso, que volverá a hacer el paseíllo en el certamen andaluz varios años después y El Primi, que regresará al Circuito después de su destacada actuación en la edición de 2025.

"Estos tres nombres son los primeros en asegurar su presencia en una nueva edición de un certamen ya consolidado como una de las principales plataformas de promoción y proyección para los jóvenes valores del toreo, dentro del marco de la Liga Nacional de Novilladas", señala la FTL en un comunicado.

El proceso de selección del Bolsín clasificatorio continuará el próximo lunes, cuando se darán a conocer, en directo desde la cuenta oficial de Instagram del Circuito de Novilladas de Andalucía a partir de las 20h, los cuatro novilleros seleccionados del tentadero celebrado en la ganadería de Aguadulce, sumándose así estos a la nómina de participantes que formarán parte del Circuito de Novilladas de Andalucía 2026.

Con este primer anuncio, el Circuito comienza a perfilar una edición "que volverá a apostar por la exigencia, la igualdad de oportunidades y el impulso decidido al futuro de la tauromaquia", añade la misma nota.

El Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia, "se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática" argumentan sus organizadores. Su celebración es posible gracias al apoyo de Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur y Fundación Cajasol.