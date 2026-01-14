El Instituto Andaluz de la Juventud recibe a la Fundación Toro de Lidia

Borja Cardelús, director general de la Fundación Toro de Lidia, mantuvo el pasado martes una reunión de trabajo con Pedro Antonio Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en la que se ha analizado el desarrollo del primer curso de la Plataforma de impulso a los Novilleros de Andalucía, cuya Memoria 2025 ha sido presentada, así como las principales líneas de actuación y objetivos de cara a la temporada 2026.

"Durante el encuentro se ha puesto de relieve la importancia de una iniciativa impulsada por la Fundación Toro de Lidia que tiene como pilares fundamentales la promoción y visibilidad de los jóvenes novilleros andaluces, la difusión de los certámenes taurinos que se celebran en Andalucía y el respaldo al trabajo formativo que desarrollan las Escuelas Taurinas de la comunidad autónoma" señala la FTL en una nota de prensa.

La Memoria 2025 presentada recoge unos resultados muy significativos en su primer año de actividad. En el ámbito digital, la Plataforma ha alcanzado una comunidad de 66.000 seguidores y ha generado cerca de 40 millones de impresiones, "consolidándose como una herramienta de comunicación moderna y eficaz para acercar la tauromaquia a la juventud y a nuevos públicos", añade la nota.

Más allá de su presencia en redes y en su web oficial, la Plataforma "ha desarrollado un intenso calendario de actos presenciales, entre los que destacan encuentros institucionales y actividades de carácter social, educativo y divulgativo, acercando la tauromaquia a centros sociales, colegios, universidades y distintos espacios juveniles, reforzando así su dimensión cultural y formativa", precisan las mismas fuentes de la FTL.

Borja Cardelús y Pedro Antonio Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud. / FTL

En la reunión se destacó igualmente el papel del Circuito de Novilladas de Andalucía, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía y encuadrado en la Liga Nacional de Novilladas, "que se ha consolidado como uno de los ciclos de mayor prestigio del panorama nacional, convirtiéndose en una plataforma real de oportunidades para los jóvenes toreros", según aprecia la FTL explicando que "el Instituto Andaluz de la Juventud fue reconocido como un aliado estratégico en este proyecto, al ser patrocinador oficial tanto del Circuito de Novilladas de Andalucía como de la Plataforma de impulso a los Novilleros de Andalucía, una muestra de su compromiso con la juventud andaluza, la cultura y el desarrollo de proyectos que fomentan el talento, el esfuerzo y la formación".

Este encuentro, concluye la nota, "ha servido para reforzar la colaboración entre ambas entidades y para sentar las bases de futuras acciones conjuntas de cara a 2026, con el objetivo común de seguir impulsando iniciativas que favorezcan el relevo generacional, la proyección de los jóvenes novilleros y la difusión de la tauromaquia como expresión cultural viva en Andalucía".

La Plataforma de Impulso a los Novilleros de Andalucía nace con el objetivo de promocionar y potenciar las carreras de los novilleros en la comunidad, así como sus Escuelas Taurinas y certámenes. Un proyecto anual, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y respaldado por la Junta de Andalucía, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación Cajasol, Instituto Andaluz de la Juventud, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Diputación de Málaga, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Granada y Diputación de Cádiz.