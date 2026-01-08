El VII Circuito de Novilladas de Andalucía arranca su maquinaria

El Circuito de Novilladas de Andalucía 2026 calienta los motores de su habitual bolsín clasificatorio, una cita determinante de la que saldrán siete de los nombres que formarán parte de la séptima edición de uno de los certámenes más consolidados y prestigiosos del panorama taurino nacional, impulsado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía y encuadrado en la Liga Nacional de Novilladas.

El bolsín se celebrará el próximo jueves 15 de enero, en una intensa jornada campera dividida en dos tentaderos clasificatorios, con la participación de un total de 22 novilleros procedentes de distintas provincias de nuestra comunidad, además de aspirantes formados en las escuelas andaluzas.

El Grupo 1 actuará en horario matinal en la ganadería de Aguadulce, situada en el término municipal de la localidad sevillana de El Garrobo. Este primer bloque estará integrado por los siguientes novilleros: Isaac Galvín, Iván Rejas, Dennis Martín, Guillermo Luna, Julio Romero, Juan Jesús Rodríguez, Antonio Santana, Miriam Cabas, Joselito de Córdoba, Francisco Fernández, Pepe Martínez y Alfonso Alonso.

El Grupo 2 medirá sus armas en la sesión vespertina. Será en la ganadería de Chamaco, en la localidad onubense de Hinojos. En este segundo tentadero tomarán parte Víctor Barroso, Manuel Olivero, Pedro Luis, Fuentes Bocanegra, El Primi, Gonzalo Capdevila, Martín Morilla, Alejandro Duarte, Pedro Montaldo e Ignacio Candelas.

El Bolsín clasificatorio se consolida así como "una de las jornadas más exigentes e importantes del calendario taurino andaluz, en la que los jóvenes aspirantes deberán demostrar sus cualidades técnicas, artísticas y su capacidad para afrontar un certamen que representa una auténtica plataforma de lanzamiento para sus carreras profesionales", señala la propia FTL en un comunicado.

El Circuito de Novilladas de Andalucía, promovido por la Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia, "se ha convertido en un referente nacional en la promoción del toreo base, apostando por el relevo generacional, la vertebración del territorio y la puesta en valor de las ganaderías y profesionales andaluces, con un formato que combina exigencia, visibilidad y proyección mediática" añade la misma nota. Su celebración es posible gracias al apoyo de Diputación de Málaga, Diputación de Granada, Diputación de Huelva, Diputación de Córdoba, Diputación de Cádiz, Instituto Andaluz de la Juventud, Fundación Caja Rural del Sur y Fundación Cajasol.