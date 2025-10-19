Mario Vilau se proclama triunfador de la Liga Nacional de Novilladas

Sanlúcar de Barrameda en la tarde de este domingo la gran final de la Liga Nacional de Novilladas, un proyecto de la Fundación Toro de Lidia que cumple su quinto aniversario y que ha celebrado ya un total de 159 novilladas con picadores en colaboración con las distintas administraciones públicas: Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid, Junta de Extremadura, Generalitat Valenciana y Junta de Castilla y León.

El novillero Mario Vilau se proclamaba triunfador tras cortar dos orejas y un rabo al cuarto de la tarde, de Fuente Ymbro, premiado con la vuelta al ruedo. El novillero catalán ha sido este año el triunfador del Circuito Valenciano de Novilladas, un certamen al que entró ocupando la plaza de intercambio y reivindicando la ausencia de toros en su Comunidad natal.

Se fue a la puerta de chiqueros Mario Vilau a recibir al cuarto de la tarde, para torear mas tarde de rodillas a la verónica. Inició la faena de muleta en los medios, con las dos rodillas en tierra, para torear muy templado en los medios en las siguientes tandas. Continuó el novillero catalán gustándose por ambos pitones, cuajando pasajes de lentitud y buen trazo al son de los oles de Sanlúcar. Emoción tuvieron todos los profundos pases de pecho con los que Vilau ponía fin a grandes series. Cerró la faena por bernadinas, muy quieto. Estocada entera en el segundo encuentro. Dos orejas y rabo para Mario Vilau y vuelta al ruedo a Guardés, un extraordinario novillo de Fuente Ymbro.

Por verónicas con gusto recibió Tomás Bastos al primero de la tarde, culminando el saludo con dos medias templadas. Ya con la muleta, el portugués dejó pasajes templados y profundos sobre la diestra. Se vino a menos Orgulloso, lo que condicionó a Bastos, que se mantuvo fiel a su concepto y a la suavidad que le acompaña. Firmó el epílogo por unas ajustadas bernadinas, siendo prendido en la segunda. Mató de estocada entera en el segundo encuentro. Dos orejas para Tomás Bastos, ovación para el de Fuente Ymbro.

Con un variado saludo capotero recibió Álvaro Serrano al tercero de la tarde, con el que dejó una templada media plagada de lentitud y gusto en el quite. Con la muleta, el novillero madrileño anduvo con firmeza, pese al poco recorrido y a las sosas embestidas que presentaba el astado. Firmó lo más rotundo con la mano izquierda, con la que dejó muletazos hondos. Cerró la faena por molinetes, con rodillas en tierra, tras dejar antes una serie de mando con la diestra en redondo. Tardó en caer el de Fuente Ymbro, que necesitó toque de vergudillo tras varias estocadas. Oreja tras aviso para Álvaro Serrano.

No le permitió el tercero de la tarde a lucirse con la seda a Carlos Tirado en el saludo capotero. Protestó en las primeras tandas de muleta Ibicenco, con el que estuvo poderoso Carlos Tirado. Fiel a su concepto, el onubense compuso con suavidad, pese a la poca transmisión de su oponente. Destacó en los finales de faena, con gusto y sello propio cada uno de ellos. Cerró la faena por abajo. Se echó el novillo tras dos pinchazos. Ovación con saludos para Carlos Tirado y silencio para el de Fuente Ymbro.

Con un afarolado de rodillas y con un ramillete de de templadas verónicas toreó con la seda Ruiz de Velasco al novillo que cerró plaza. Con gusto y la rodilla genuflexa inició la labor muleteril. Ya en los medios, el novillero toreó en redondo al derechazo, siendo la hondura y el temple las armas con las que Ruiz de Velasco caló rápidamente en los tendidos. De bello trazo fueron los muletazos que selló al natural, antes de volver a componen con empaque y despaciosidad con la diestra. Fue efectiva la tercera estocada. Oreja con petición de la segunda.