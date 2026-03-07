El Fandi indulta un gran toro de Julio de la Puerta en Morón

Ferrera ha cuajado una inspirada actuación en una tarde marcada por el indulto de un gran toro de Julio de la Puerta en Morón de la Frontera que ha completado la gran actuación de Manuel Escribano según informa Daniel Aparicio para Cultoro.

El primero de la tarde para Antonio Ferrera, un castaño de Julio de la Puerta, salió con empuje, siendo recibido en el tercio con una larga cambiada de rodillas y bellos delantales. Con el capote llevó al toro al caballo por chicuelinas con mucha elegancia, donde tomó un puyazo justo. Invitó a sus compañeros de terna a banderillear, logrando un tercio ágil y estético, sin perder ritmo. Comenzó la faena de rodillas en las tablas, para luego trasladarse a los medios donde intentó dominar y aclarar la embestida del astado, que remataba al final de la muleta. Al natural dejó series que encandilaron a la afición de Morón. A pesar de que el toro estaba algo andarin y costaba cuadrarlo, Ferrera cerró con una estocada casi entera y muy eficaz, paseando una oreja mientras el astado recibió palmas en el arrastre.

El segundo de la tarde, lidiado por El Fandi, salió con motor desde chiqueros, rematando con poder en las tablas, y fue recibido con largas cambiadas de rodillas por el granadino. En el caballo el astado entró de manera fugaz, quedando crudo, y a la salida perdió las manos, aunque rápidamente volvió a venirse arriba en los palos con los tres matadores, destacando un tercio de banderillas de bella ejecución y facilidad. Con la muleta, el toro llegó con la boca cerrada, mostrando codicia y casta, especialmente en la primera serie del Fandi, que lo exigió con una serie de rodillas en redondo interminable. En los medios, con el compás abierto, siguió la faena sobre la derecha, mientras que al natural apenas tuvo protagonismo por ser el pitón izquierdo menos apto. La labor fue larga y de máximo esfuerzo, llevando al toro hasta el último aliento y cuajando momentos de gran torería con la muleta plegada y recto. Hubo peticiones de indulto desde la grada, que El Fandi dejó pasar con acierto, y cerró la faena con una estocada en lo alto, cobrando dos orejas mientras el astado recibió aplausos en el arrastre, sin concederse vuelta al ruedo.

El tercero de la tarde, lidiado por Manuel Escribano, fue un castaño con poca fuerza y áspero, que apenas se dejó en el capote, mostrando muy poca clase en el primer tercio. En el caballo acudió con fijeza al peto, y en el quite Escribano dejó chicuelinas a pies juntos llenas de garbo torero, combinando después con sus compañeros en un tercio de banderillas que despertó la emoción del público. La faena comenzó con cambiados en el centro, llevando al toro por la espalda sin moverse, y al sonar la música, Escribano cuajó series por la derecha, convenciendo a un astado que pasaba sin imprimir carácter. Al natural, la muleta a media altura permitió encelar poco a poco al toro, y con el mentón en el pecho y máximo temple, el sevillano rubricó su mejor serie. Cerró la faena con una estocada en alto, entregándose entre los cuernos y sufriendo una voltereta sin consecuencias aparentes, dejando patente su verdad torera, y paseó una oreja.

El cuarto de la tarde, para Antonio Ferrera, fue recibido con un saludo de capote vistoso, saliendo el toro con motor desde chiqueros. En el caballo sufrió un tiempo excesivo de castigo, lo que provocó que perdiera las manos a la salida. El banderilleo, ejecutado únicamente por este torero, destacó por la exposición con la que se asomaba al balcón de los pitones en cada par, y Ferrera llevó al astado a los medios con torería muleta en mano. Con la diestra impuso su mando, bajando la muleta y entregándose al máximo, mientras los tendidos le cantaban por soleás a un Ferrera inspirado, de gusto y toreo caro. Cerró la faena con una estocada recibiendo, poco desprendida pero eficaz, que le valió las dos orejas.

El quinto de la tarde, lidiado por El Fandi, se resistió a salir de chiqueros, mostrando un comportamiento reservón y escarbando cuando lo hizo, sin fijarse en la capa. La puya fue buena y necesaria, y el astado metió riñones durante toda la pelea. El banderilleo, realizado en solitario por El Fandi, logró que el toro se viniera arriba galopando en cada par. Con la muleta alta y sin exigirle en exceso, inició la faena por la derecha llevándolo al centro, donde el animal mostró codicia, humillando y siguiendo la muleta con clase hasta el final. Al natural dejó series largas y hondas, que arrancaron olés en el tendido, en una faena incansable del granadino y su oponente. La labor se cerró con un indulto de este toro de Julio de la Puerta, y El Fandi paseó dos orejas y rabo simbólicos por su entrega y mando.

El sexto y último de la tarde, para Manuel Escribano, salió abanto, mostrando un comportamiento complicado desde el inicio. En el caballo tuvo una mala pelea, cabeceando y haciendo sonar los estribos, mientras que el tercio de banderillas sirvió para subir la emoción del toro y del público. Por abajo inició la faena para enseñar a un toro difícil, que derrotaba constantemente más por falta de fuerza que de casta, y el sevillano insistió, metiéndose entre los pitones, acortando terrenos e imponiendo su verdad, logrando robarle muletazos sueltos hasta el final, donde incluso se arrodilló entre los pitones. Fue una faena de casta, coraje y oficio, que culminó con una estocada en todo lo alto, haciendo rodar al toro al instante y valiéndole a Escribano dos orejas.