Lama de Góngora y Calerito abren la puerta grande en Sanlúcar la Mayor

La localidad de Sanlúcar la Mayor ha acogido este sábado la tercera corrida de toros de la temporada española -tras las dos de la Feria de San Blas de Valdemorillo- y ha inaugurado el curso taurino en la provincia de Sevilla. El triunfador del festejo ha sido Lama de Góngora, que ha cuajado dos buenas faenas recompensadas con un total de tres orejas. Oliva Soto sumó un trofeo y Calerito, que dio una vuelta al ruedo en su primer turno, le cortó las dos orejas al sexto tras sufrir una voltereta, informa Aplausos.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), sábado 21 de febrero de 2026. Toros de Herederos de José Luis Osborne, variados de juego. El quinto, el mejor, premiado con la vuelta al ruedo. Oliva Soto, oreja y ovación con saludos; Lama de Góngora, oreja y dos orejas; Calerito, vuelta al ruedo y dos orejas. Entrada: Lleno.