Oliva Soto presenta su capote de paseo al Señor de los Gitanos

El diestro camero Alfonso Oliva Soto ha presentado su nuevo capote de paseo, una excepcional pieza bordada en oro, a la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud, titular de la hermandad de Los Gitanos. La prenda, precisamente, está orlada con una imagen del Nazareno de Fernández-Andés al que el diestro camero, de raza gitana, profesa una especial devoción y acompaña cada Madrugada como nazareno de antifaz morado.

El torero acudió al Santuario acompañado de José Ángel Castelo Castro, autor de la pieza, y fue recibido por Emilio Jiménez Núñez, flamante hermano mayor de la cofradía acompañado de su mayordomo, Jesús Soto Moreno que desearon al torero la mayor de las suertes y rogaron al Señor de los Gitanos porque le acompañe y le proteja siempre en el ruedo.

La intención del torero es estrenar el capote este mismo sábado en la corrida de toros de Sanlúcar la Mayor en la que el camero compartirá cartel con Lama de Góngora y Calerito para lidiar un encierro de Osborne.