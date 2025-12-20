Oliva Soto ya tiene su nombre en el callejero de Camas

El Ayuntamiento de Camas había convocado a sus vecinos en la tarde de este viernes para inaugurar la plaza que le ha dedicado a Alfonso Oliva Soto, matador de toros y miembro de una dinastía taurina estrechamente ligada a la localidad sevillana. Le acompañaban todos los suyos en un acto emocionante, cargado de recuerdos y emociones, que presidió el alcalde de la localidad, Víctor Ávila y en que hubo que sortear la intensa lluvia que sorprendió a los presentes pero no ensombreció el entusiasmo de los presentes.

"Inaugurar una plaza con mi nombre, en mi tierra, en Camas, que es donde me he criado, con la gente de mi sangre, es un orgullo tremendo, una satisfacción muy grande" señaló el camero declarándose "muy agradecido al Ayuntamiento, a su alcalde y su equipo de gobierno por decidir entregarme este reconocimiento e inmortalizar mi nombre en mi pueblo".

Oliva, acompañado de toda su familia y sus íntimos, fue más allá al afirmar que no podía encontrar más palabras de agradecimiento. "Son muchas las emociones y los sentimientos; que se involucre el Ayuntamiento con la historia y el presente de nuestra cultura, que es la tauromaquia, me llena de felicidad y en este día tan especial -uno de los más importantes de mi vida- me acuerdo mucho de toda la gente que me ha ayudado profesionalmente y de mi familia" añadió el torero sentenciando que "no deja de ser un reconocimiento a un niño que soñaba con ser matador de toros al que se le inmortaliza su nombre en su propio pueblo".

Alfonso Oliva Soto (1989), que por línea materna es nieto de Alfonsillo de Camas, también pertenece a la dinastía de los Vargas. Hay que hablar de Salomón Vargas, pero también de Nicolás, aquel Gitanito de Camas que encontramos en los carteles de color sepia. Fueron tíos de su madre y su tío Ramón Soto Vargas, que cayó fulminado con una cornada en el corazón el 13 de septiembre de 1992 después de ser cogido por el novillo Avioncito, marcado con el hierro del Conde de la Maza. Dicen que Salomón fue el que enseño a Romero a coger los capotes en aquel campo de fútbol que servía de improvisada escuela taurina.

El torero, acompañado de sus familiares en la inauguración de la plaza que lleva su nombre. / M.G.

Oliva tomó la alternativa en la plaza de la Maestranza, el día del Corpus de 2008 en presencia del mismísimo rey de España. Ha logrado cuajar faenas resonantes en el ruedo sevillano, especialmente aquella al toro del conde de la Maza que se quedó en el umbral de la Puerta del Príncipe. En su última actuación vestido de luces, en la llamada corrida de la oportunidad de 2022, cortó una oreja aunque sólo pudo volver al anillo maestrante en 2024 en el cartel del festival a beneficio de la hermandad de los Gitanos que saldó con un doble trofeo.

Pero no es el único torero, hijo del pueblo, que será homenajeado. Este mismo sábado y sin solución de continuidad -si el tiempo no lo impide- está prevista la inauguración del espacio que la localidad rotulará con el nombre de Esaú Fernández que, con Oliva, sigue llevando el nombre de este vivero de toreros que es patria chica de Curro Romero y el recordado maestro Paco Camino.

El Faraón de Camas, precisamente, presenciaba días atrás el descubrimiento del busto que ha fundido Martín Lagares para recordar su memoria humana y taurina delante de su clásica peña, en la calle Santa María de Gracia. Romero tuvo ocasión de fotografiarse con la amplia baraja de matadores que acudieron a este acto que sirvió para reforzar los lazos de unión con su pueblo. "Gracias al pueblo de Camas, que siempre me ha tenido cariño verdadero, y ya no puedo más" señaló Curro.