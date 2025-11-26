Camas dedicará un busto a Curro Romero

La larga lista de reconocimientos que está cosechando en vida Curro Romero se ampliará este sábado con uno muy especial. Camas, su pueblo natal, le tributará un homenaje institucional que subrayará aún más su condición de Hijo Predilecto de un pueblo que no se entiende sin su nombre y le considera una de sus figuras más reconocibles y singulares.

La cita es a las 13:00 horas en el número 13 de la calle Santa María de Gracia, a las puertas de su emblemática e histórica peña, para descubrir un busto con la imagen del maestro, una pieza concebida para perpetuar en el paisaje urbano el vínculo profundo entre el torero y su ciudad natal. Será un momento simbólico que pretende honrar una trayectoria que, más allá de los ruedos, forma parte de la identidad sentimental de varias generaciones de cameros.

Un mito viviente

A punto de cumplir 92 años, Curro Romero es un mito en vida de la tauromaquia hispalense y acumula numerosos galardones, reconocimientos y el respeto de la afición y toda la sociedad. Debutó en público el 25 de julio de 1954 en la desaparecida plaza de la Pañoleta, a la tardía edad de 21 años. Su presentación en la plaza de la Maestranza se produjo en 1957, sustituyendo al anunciado Juan García Mondeño.

Romero tomaría la alternativa en Valencia el 18 de marzo de 1959 de manos de Gregorio Sánchez y ese mismo año debutó como matador de toros en la Feria de Abril de Sevilla, a la que no faltó hasta el mismo año de su retirada, en la temporada de 2000, cumpliendo su última actuación en el ruedo maestrante el 2 de mayo de ese año, hace justo un cuarto de siglo.

Su irregular trayectoria está salpicada de fracasos y éxitos resonantes que reforzaron su leyenda. Sus años de mayor plenitud profesional coinciden con la década de los 60 del pasado siglo XX. En la década de los 90 protagoniza su última resurrección profesional y se convierte en uno de los personajes más inconfundibles del panorama social sevillano, especialmente a raíz de su matrimonio con Carmen Tello.

El día del Corpus de 1960 abrió por primera vez la Puerta del príncipe después de cortar dos orejas a un sobrero de Tassara. Volvería a hacerlo cinco veces a lo largo de su carrera en la que también se anotan siete puertas grandes en plaza de Las Ventas de Madrid. Después vendrían 42 temporadas en las que se alternan las cimas y las simas y se refuerza la mitificación de su figura.

Su último gran éxito llegó en 1999, al cortar dos orejas por última vez en la plaza de la Maestranza de Sevilla. Al año siguiente, el día 22 de octubre, anunció su retirada por sorpresa después de actuar en un festival que se había organizado a beneficio de Andex en La Algaba, mano a mano con Morante de la Puebla. Su última actuación vestido de luces había sido el 10 de septiembre anterior en Murcia.

Desde entonces se ha convertido en una figura fulguramente del panorama taurino, cultural y social de la ciudad de Sevilla. Es hijo predilecto de Andalucía y, entre otros galardones, estrenó en febrero de 2024 los Premios Andalucía de Tauromaquia que recogió de manos del presidente Juanma Moreno. En los últimos tiempos ha superado algunos problemas de salud de los que se ha recuperado con una envidiable vitalidad.