Sanlúcar la Mayor calienta motores para su cita taurina de este sábado

Los preparativos de la corrida de este sábado, 21 de febrero, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor ya están ultimados. Oliva Soto, Lama de Góngora y Calerito se enfrentarán a los seis toros que han sido reseñados en la vacada de José Luis Osborne para levantar el telón de la temporada en la provincia y en toda la comunidad autónoma de Andalucía.

El encierro, variado de pelos y muy serio de hechuras, incluye un ejemplar ensabanado, la capa más característica de esta vacada que pasta en los cerrados serranos de Puerto Acebuche, muy cerca de Castillo de las Guardas.

Será la primera cita para los tres espadas sevillanos que torean a las puertas de la capital en una campaña crucial. Lama de Góngora, principal impulsor de este festejo, está anunciado en la plaza de la Maestranza en la próxima Feria de Abril.

No es el caso de sus compañeros aunque su nombre había sonado con fuerza entre los aficionados que invocan sus triunfos anteriores en el ruedo baratillero. La corrida de Sanlúcar se erige así en el primer asidero para dar un toque de atención a las empresas.

La cita es a las 16.30 en la plaza portátil que se ha montado para la ocasión.

Ejemplar de José Luis Osborne reseñado para la corrida del 21 de febrero. / M.G.

Ejemplar de José Luis Osborne reseñado para la corrida del 21 de febrero. / M.G.

Ejemplar de José Luis Osborne reseñado para la corrida del 21 de febrero. / M.G.

Ejemplar de José Luis Osborne reseñado para la corrida del 21 de febrero. / M.G.