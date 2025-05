David de Miranda: “Por tardes como la del sábado merece la pena todo lo vivido”

“Por tardes como la del pasado sábado 11 de mayo en Sevilla, merece la pena todo lo vivido; me siento un privilegiado por ello y reconozco que era un sueño abrir esa puerta, pero atravesarla a hombros ha sido mucho más de lo soñado”, declara el matador de toros onubense David de Miranda, tres días después de abrir la Puerta del Príncipe en la Feria de Sevilla, con las sensaciones muy frescas.

“Me hubiesen gustado más cuatro orejas que tres, estaría mintiendo si no, pero íntimamente sé que esa sola oreja en el primero tiene un valor muy especial porque Sevilla es una plaza muy importante y le doy el valor que se me exija como alguien que cortó el año pasado dos orejas. Fue una petición muy fuerte de la segunda oreja, es verdad. También lo es el que hay un enorme respeto por mi parte para el palco y para el público que el sábado me otorgó tantas cosas importantes para mi vida”, señala el torero de Trigueros que contó con el apoyo de sus paisanos en una tarde fundamental para su futuro inmediato.

El pasado año ya había paseado dos trofeos del toro más premiado de la Feria, un gran ejemplar de Santiago Domecq llamado Tabarro, aunque su labor no gozó de la misma repercusión. “La verdad que el año pasado faltó poco con la corrida de Santiago Domecq, y quién me iba a decir que un año más tarde iba a abrir la Puerta del Príncipe” reflexiona el matador. “Son muchas emociones a flor de piel en una tarde así y aún más, reuniéndose tantas cosas para un triunfo tan importante en Sevilla. Pienso que todos los toreros a lo largo de trayectoria tienen muchas piedras en el camino pero que todo esfuerzo tiene su recompensa. Por tardes como la del sábado 10 de mayo, merece la pena todo. Ojalá que esto sirva para encontrar ese sitio en el que quiero estar y que tantos años llevo buscando”, puntualiza.

“Es de esas plazas que desde el principio sientes ese respeto y cuando ve que el torero se entrega y que el toro va a más, se rompe contigo. Ese olé que sale de dentro de Sevilla, a los toreros nos motiva para sacar lo mejor de dentro de nosotros que es torear con el alma. En el quite del toro de Roca Rey, Sevilla entró y pudo ver la mentalidad con la que llegaba a la Maestranza”, reflexiona el matador.

El diestro choquero pasea las dos orejas del sexto, un gran ejemplar de El Parralejo. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Dos toros y tres orejas

Miranda recuerda nítidamente el hilo de sus dos faenas y el tono de las reses de su lote. “El primero fue un toro de no aburrirme con él, de apostarle, de tratarlo bien, gracias a eso sacó un fondo de clase, de nobleza, de humillación, hasta entregarse por completo. Sevilla supo esperar la faena, darle los tiempos al toro, que fueron muy importantes. Como profesional me llena más la importancia de cuajar al primero porque era un animal con buenas condiciones pero que el público no terminaba de creer y que la faena pudiera crecer tanto. Creo que lo entendí, aposté por las cosas buenas que le intuía y a partir de ahí el animal terminó por sacar un fondo bueno y cuando cobré la estocada yo sabía que habían pasado cosas importantes entre él y yo”, señala.

Pero el triunfo se amarró al cortarle las dos orejas al animal que cerraba la tarde. “El sexto fue excelente, con ritmo, transmisión, nobleza y muy explosivo en su acometida. Un gran toro que me dejó expresar ese toreo que me ha ido perfilando todos estos años. Me sentí muy a gusto y pensé que era la oportunidad de cobrar un triunfo grande si le hacía las cosas bien. Lo fundamental fue no aburrirlo, darle las tandas justas, tratarlo con gran suavidad. Torearlo con las muñecas y la cintura. La verdad que pude disfrutar mucho. Fue una faena muy bonita, medida pero lo que llevaba dentro el animal me lo dio y pude cortar las dos orejas”, evoca David de Miranda.

“Fueron dos toros importantes que recordaré toda mi carrera. Y por supuesto a toda la gente que me apoya, a todo mi equipo que está ahí ayudándome siempre, todo el invierno. A mi cuadrilla, a mi familia, a Huelva, a Trigueros que me arropa una barbaridad. Es precioso ver que tu triunfo alegra a tanta gente como ha venido apoyándome, creyendo que era posible mirar al futuro, que nunca me han dejado por atrás, que me han seguido en los momentos donde lo he necesitado y que ahora pueda devolverle algo de tanto como me han dado es una de las cosas más bonitas e importantes para mí. Claro que es grande que eso ocurra. Me hace feliz”, añade el torero poniendo un especial énfasis en el apoyo de sus paisanos.

El apoyo de Roca Rey

Pero David de Miranda iba a recibir ese día un calor especial de Roca Rey, que había sido crucial para que tuviera sitio en el cartel “El domingo me hizo mucha ilusión almorzar con él; me invitó a su casa. Con Andrés tengo una buena amistad y por justicia te digo que de él salió pedirme en ese cartel de feria. Él fue quien reivindicó justicia para mí después de las dos orejas de año pasado y se lo agradezco públicamente. Después frente al toro lo más sano es competir y todos los que nos vestimos de toreros lo sabemos”, señala David.

“Roca Rey durante la corrida vino a felicitarme, a decirme que lo disfrutara, que era mi tarde y que se alegraba que hubiese ocurrido así. Es un torero grande y grande también como persona. Después está el toro y ya sabemos que cada uno tiene que ir a lo suyo. Pero sí, estoy profundamente agradecido a su gesto y contento conmigo porque aproveché mi oportunidad”, añade. A partir de ahora sólo hay que esperar que ese gran triunfo se materialice en una nutrida agenda de compromisos y el salto de al circuito de las ferias. “Me cuenta José Luis Pereda que no deja de sonarle el teléfono por felicitaciones. Confío en que le llamen para ofrecernos contratos porque por ahora solo está por ahí Sahagún y Huelva”, concluye.