"Sé de las injusticias del toro y lo que hay que pagar para llegar"

El caso del diestro gerenense Miguel Ángel León es bastante curioso e ilustra las grandes dificultades de los toreros en el salto al escalafón superior. Tras un lustro como novillero, etapa en la que sumó una treintena de festejos –casi la mitad en las plazas de Madrid y de Sevilla–, tomó la alternativa en la pasada Feria de Valdemorillo, en la que triunfó, cortando dos orejas, y... únicamente sumó ese festejo en 2018. Comenzará su campaña con sendos festivales en Gerena y Colmenar Viejo.

–Miguel Ángel, tras cinco años esperando para la alternativa, triunfa en Valdemorillo y se queda parado ¿Por qué?

–El motivo es que no atendían a mi apoderado, Manuel Hurtado. Como no gestiona plazas no podían intercambiarme por otros toreros. Las empresas le atendían mal. Me dijo que está mayor y no está para aguantar ese trato. De hecho, esas son las causas por la que rompimos. Hemos acabado super bien.

"La alcaldesa me dijo que torearía este año en Valdemorillo y ahora que es imposible. Estoy muy dolorido y enfadado"

–¿Qué ha supuesto para su moral sumar un único festejo?

–Es difícil y duro asimilarlo, siendo el triunfador de la Feria de Valdemorillo. Mi carrera se ha regido por torear poco y no he perdido la calma.

–¿Antes del doctorado se imaginaba que únicamente torearía esa corrida?

–Pues no. Tal como están las cosas acabas por acostumbrarte. Hay que ir a una plaza gorda y triunfar para que luego cuenten contigo.

–¿Cómo se presenta este año?

–Tenía la esperanza de volver a Valdemorillo y la empresa concesionaria, José Antonio San Román, me dio la certeza. El Ayuntamiento ha decidido organizar la feria directamente y la alcaldesa, Gema González, quien me aseguró que torearía este año cuando me entregó el premio al triunfador dice ahora a Martín del Olmo, mi otro apoderado, que está muy complicado y que es casi imposible, por no decir imposible, que esté anunciado –los carteles se presentarán oficialmente el próximo jueves–. Estoy muy dolorido y enfadado.

–¿Ha pensado en abandonar?

–No, hombre, eso no. Nunca. Uno sabe de las injusticias del toro y lo que hay que pagar para llegar arriba. Lo tengo asumido.

"Comenzaré en dos festivales y espero estar en Sevilla, donde tuve buenos resultados como novillero"

–¿Ya tiene prevista plaza y fecha para comenzar?

–Sí. Lo primero será un festival, el 28 de febrero, en Gerena y luego torearé en otro festival en Colmenar Viejo, precisamente en un homenaje a Manuel Hurtado, donde actuaremos toreros que él ha apoderado. Y espero que me pongan en Sevilla, donde como novillero tuve buenos resultados.

–¿Cuál es su meta?

–Llegar a lo más alto y ser un torero reconocido.

–¿Se precisa un milagro después de lo vivido el año pasado?

–Sí. Tal como están las cosas será un milagro. Para eso entreno. Para lograrlo, hay que ir a Madrid y Sevilla y reventarlo.