El IV Curso Tauromaquia y Cultura abordó la presencia de los toros en Hispanoamérica

La Fundación de Estudios Taurinos, con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la colaboración de Real Academia Sevillana de Buenas Letras, ha celebrado esta semana la cuarta edición del Ciclo Tauromaquia y Cultura, centrado en esta ocasión en el análisis de Los toros en Hispanoamérica y que ha contado con ponentes de gran nivel del ámbito universitario.

Con la dirección de la presidenta de la FET, Fátima Halcón, las jornadas se celebraron entre los días 3 y 5 de marzo en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Fue la propia presidenta quien en la apertura explicó que estas jornadas pretenden abordar "la historia y desarrollo de las fiestas de toros en los territorios americanos que dependieron de la Corona española, en concreto en los virreinatos de México, Perú y Nueva Granada, así como en la Capitanía General de Chile".

Este curso fue inaugurado por el director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Pablo Gutiérrez-Alviz; y la presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, Fátima Halcón y clausurado por el teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Marcelo Maestre.

Primera jornada

La primera ponencia de este curso, celebrada el martes 3 de marzo, corrió a cargo de Beatriz Robledo, subdirectora del Museo de América, que introdujo a los presentes en la antropología del toro en América, basando su conferencia en la exposición Más que un lance que tuvo lugar en el citado museo de Madrid en 2021. Robledo abordó la introducción del ganado bravo en América, la forma de explotación en grandes haciendas y el control social ejercido en la participación de algunas celebraciones, además de referir suertes taurinas propias, como el caso del capeo a caballo peruano o la charrería mexicana.

A continuación fue Fréderic Saumade, de la Universidad Aix-Marseille, quien se centró en México para mostrarnos la transformación indígena de la Tauromaquia colonial y el arraigo de la tradición taurina en México. Saumade fue de la caza del ciervo -el mayor mamífero rumiante que conocían- al testimonio de los primeros juegos taurinos como montar al toro (origen del rodeo), el uso del lazo y la garrocha, el capeo a caballo y el primer toreo a pie.

Segunda jornada

La presencia de los toros en Chile fue el tema de la ponencia de Escardiel González Estévez, profesora de la Universidad de Sevilla, que a lo largo de 30 minutos desmontó la idea plasmada en enciclopedias y manuales taurinos en los que se zanja el asunto con un escueto "apenas hubo toros en Chile". Y sí los hubo, tanto en el antiguo reino como tras la independencia post colonial, con "fiestas de toros no solo en la capital sino también en otras muchas ciudades de todo el país", convirtiéndose, según esta especialista, "en el territorio más austral del mundo donde jamás se hayan corrido toros".

Por su parte, Jorge Chauca, de la Universidad de Málaga, tituló su ponencia “Virreyes y toros: autoridad y fiesta en la América española de los siglos XVIII y XIX” y en ella hizo un estudio de las fiestas reales del que se desprende el uso político de los toros por parte de los virreyes del Perú, concluyendo que "poder y corrida de toros van de la mano, autoridad y pueblo en consonancia, la lealtad y diversión pública asociadas y los virreyes y todos, también".

Tercera jornada

Como es habitual, la última sesión se planteó a modo de mesa redonda en la que participaron la fotógrafa Anya Bartels-Sourmondt, el empresario José María Garzón, Víctor Vázquez, patrono de la Fundación de Estudios Taurinos y la presidenta de ésta, Fátima Halcón.

Como fotógrafa, Anya Bartels mostró su predilección por la Plaza México "porque mezcla todas las capas sociales y generacionales", y explicó algo muy curioso relacionado con el temple del toro mexicano: "embiste mucho más lento y el torero tiene mucha posibilidad de lucirse, a veces los pases son tan lentos que podemos hacer muchas fotos en un solo pase".

Víctor Vázquez se centró en la cuestión legal y puso de manifiesto su preocupación por la defensa que se hace de la tauromaquia en esos países: "La Fiesta en América es muy popular, pero esto es algo que no se ha sabido transmitir en momentos de debilidad jurídica. No se ha transmitido su raíz popular y eso debilita su defensa". Hizo especial hincapié en Colombia "porque no es como el resto de prohibiciones, esto es una ley que acaba con los toros en Colombia".

Por su parte, el empresario y apoderado José María Garzón, con amplia experiencia en la América taurina, coincidió en destacar que el toreo "es una fiesta del pueblo tanto en Perú como en México". Entrando en el ámbito empresarial señaló algunas diferencias: "ya sabemos que allí los tiempos son distintos y tienen otra forma de ser". Garzón mostró su profunda admiración por los toros en ese continente: "America es única. Igual que ocurre aquí, no se puede conocer la historia de América sin conocer la historia del toreo en ese continente".