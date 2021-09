"Esta tarde me va a catapultar a dónde quiero llegar"

–¿Cómo encara su debut con caballos en la Maestranza?

–Feliz, muy ilusionado y contento de que el trabajo tenga su recompensa. Con ganas de llegue la corrida y pueda disfrutar de una tarde muy bonita. Puedo dar que hablar y me voy a entregar en cuerpo y alma. Va a ser una tarde en la que puedo hacer cosas muy importantes. Esta tarde me va a catapultar a dónde quiero estar.

–¿Qué balance hace de su temporada?

–Gracias al Circuito se me abrieron muchas puertas y se ha allanado el camino. Al principio de año se veía todo muy oscuro y no sabía como iba a transcurrir. Está siendo una temporada intensa y bonita y en la que estoy consiguiendo triunfos importantes, pero en la que aún queda mucho por hacer. Una vez que se termine esta temporada, habrá que empezar a plantearse otro tipo de proyectos y situaciones. Ahora sólo tengo la cabeza puesta en Sevilla.

–¿Siente presión y responsabilidad por los triunfos que ha acumulado?

–Es lo que quería, que la gente se fijase en mí y pusiese atención en mi toreo y estuviesen esperándome. La responsabilidad la llevo bien y me motiva a querer mejorar y a sorprender. Que sepan de mi concepto, de mi forma de interpretar el toreo.

Trato de coger lo bueno de cada uno, pero bebo mucho de Talavante, Joselito, Paco Ureña o El Yiyo

–Para el que no lo conozca, ¿cómo definiría su toreo?

–Me gustaría que fuesen los aficionados los que lo digan. Yo intento encontrar el toreo clásico, puro y de verdad. Enganchar al toro delante y soltarlo detrás de la cintura. Reducir la velocidad. Eso es lo que busco en cada entrenamiento.

–¿En qué toreros se inspira?

–Trato de coger lo bueno de cada uno y lo que me gusta. Es cierto que si tengo que elegir, Talavante, Joselito, Paco Ureña, El Yiyo. Quizá esas sean las fuentes toreras de las que más bebo.

–¿Qué mensajes le llegan de su familia y su entorno?

–Apoyo. Mi madre quiere verme feliz y sabe que haciendo esto lo soy. Me apoyan en cualquier decisión. No me lo quiero imaginar. Ella siempre ha estado apartada y nunca me ha transmitido su preocupación y sus nervios. Eso es de agradecer. Puedo hacer lo que quiera. Imagino que lo llevará mal y le costará su trabajo.

–Se ha comentado bastante su rivalidad con Manuel Perera durante el pasado Circuito de Novilladas de Andalucía, ¿cómo la vive desde dentro?

–Dentro de la plaza cada uno va a ser mejor que el otro. Una vez que termina el festejo, con Manuel (Perera) tengo una muy buena relación. Nos une una amistad muy bonita que se creó en México. Pero en el patio de cuadrillas vamos a mordernos y a ver quien queda por encima del otro.