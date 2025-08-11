Morante recibe el alta y ya viaja hasta Sevilla

Morante de la Puebla ha recibido el alta a mediodía de este lunes en la clínica Quirón de Pontevedra antes de emprender camino a Sevilla -con parada en Lisboa- para intensificar la rehabilitación de la cornada sufrida este domingo en el festejo estrella de la feria de la Virgen de la Peregrina.

El objetivo del torero, según ha trascendido, pasaría por reaparecer el próximo día 18 de agosto en Málaga, plaza en la que tiene que hacer doblete antes de afrontar una intensa agenda que le tiene que llevar a numerosos cosos de la geografía taurina.

Este mismo lunes ha sido sustituido en Huesca por Manuel Escribano y perderá, previsiblemente, los compromisos de Gijón, Ciudad Real y San Sebastián.

El percance del genio cigarrero llega en el fragor de la campaña, interrumpiendo una larga e intensa racha de éxitos que le habían convertido en el rey indiscutible de la temporada.

Ha sido en Pontevedra. El genio cigarrero fue alcanzado por el primero de la tarde en el transcurso de la faena de muleta. El toro hizo carne y lo tuvo a merced, dando la impresión de una cornada extensa.

El diestro de La Puebla, cogido por el primer toro de Garcigrande, había sido atendido de una herida de dos trayectorias de 10 y 5 centímetros de longitud que mereció el pronóstico de 'grave' en el parte oficial emitido por el equipo médico de la plaza de Pontevedra que decidió trasladar al herido al cercano hospital Quirón para ser intervenido

Este percance se produce en medio de una racha espectacular de triunfos que había abierto una impresionante brecha con el resto del escalafón. Morante, precisamente, venía de triunfar con fuerza en plazas como Marbella -donde cortó un rabo- o El Puerto, donde se recrudeció el pique con Roca Rey que acabó en unas palabras gruesas entre ambos después de un inoportuno quite del peruano que llegó a esperar al maestro de La Puebla que "se fumara un purito despacito"

En cualquier caso, sea como sea, se trata de la temporada más importante de Morante, salido de un grave trastorno de personalidad que convirtió las campanas de 2023 y 2024 en un ir y venir sin atisbar que su recuperación se traduciría en esta plenitud artística y taurina que le ha confirmado como uno de los toreros más relevantes de la historia. El rabo de Salamanca y Jerez, el gran triunfo de Madrid, la dimensión de Sevilla, la salida a hombros en Pamplona... Son sólo algunos hitos de un año histórico que ha marcado muchas diferencias. Su ausencia, que se espera breve, pone en un auténtico brete a las empresas. Morante es hoy por hoy el torero más taquillero del.año desbancando al mismísimo Roca Rey, acusado de un supuesto veto sobre el cigarrero en Santander.