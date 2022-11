Los triunfadores de la feria valverdeña recibieron anoche sus galardones

Anoche se entregaron en el Teatro Municipal de Valverde del Camino los premios taurinos correspondientes al festejo de su feria agosteña. El matador de toros conquense Mario Sotos, como triunfador de la feria, el linarense Curro Díaz, autor de la mejor faena, el banderillero Juan José Rueda 'El Ruso' y el toro Estafador del hierro de Manuel Ángel Millares son los nombres destacados de una gala que vino a certificar en forma de trofeos los méritos acumulados en el citado festejo. El acto fue organizado por las tres peñas taurinas presentes en la localidad andevaleña y volvió a significar una propuesta elegante en favor del mundo del toro y sus aficionados. En la noche valverdeña estuvieron presentes casi todos los protagonistas de unos premios que tuvieron desde luego una excelente directora de protocolo en la figura de la valverdeña María José Mora. Ella fue la encargada de encajar en el lugar propicio del acto a cada uno de esos protagonistas, Tras ese pistoletazo de salida que daba la semana pasada la peña taurina zalameña en la entrega de los trofeos de lo que fue una magnífica tarde de toros anoche era Valverde la que tomaba ese protagonismo. Lo hacía con brillantez sacando sobre el escenario valverdeño los méritos del conquense Mario Sotos a quien la suerte le deparó en el sorteo la suerte de encontrar sobre el tapete del coso de la Calle Carpinteros un soberbio ejemplar repleto de muchas virtudes. Con dignidad y cierta brillantez solventó Sotos la tarea de estar a su altura y conseguir ser triunfador de esa feria. Al decir de la mantenedora del acto Sotos no pudo estar en Valverde por haber sufrido un accidente de circulación y en su lugar recogió ese manojo de premios su apoderado, el empresario taurino José Antonio Cejudo El Guejareño. Valverde también premiaba anoche el magisterio y la magia de un torero de los que convencen pronto a un tendido. Curro Diaz apuntó brillantez y decisión con lo que la suerte le dejó en forma de lote y las tres entidades organizadoras estuvieron de acuerdo en premiar ese especial pellizco y profundidad del torero de Linares quien estuvo especialmente cariñoso y agradecido en sus palabras tras recoger el premio. El Ruso es un ‘veterano’ de los ruedos onubenses. Son muchas tardes ya viéndole asomar valentía y decisión a la hora de tomar los palos por muy corto que sea el espacio y largos amenacen los pitones. Merecido fue ese premio que recogió como mejor rehiletero de la feria.

En el relato he dejado al último protagonista de estos premios como es ese toro de nombre Estafador marcado con el hierro de Manuel Ángel Millares. En realidad, es esa motivación, la del homenaje a un gran toro, la que me impulsó ir anoche a Valverde del Camino a presenciar como su ganadero recogía ese manojito de trofeos a un toro que merecía sin duda otra cosa que un galardón. Justicia poética o no lo cierto que el gran destacado de esa tarde fue ese animal lleno de bravura, belleza y nobleza que deja desde luego muchos y bonitos recuerdos en la temporada 2022 y da lustre a mucho de lo acontecido sobre el ruedo valverdeño esa ya lejana tarde de agosto 2022. En otro orden de cosas, la alcaldesa Syra Senra dejó sobre sus palabras el agradecimiento al trabajo hecho por peñas, el elogio hacia los triunfadores y por su puesto la satisfacción de que tras esos años de pandemia llegaran de nuevo a Valverde los toros para sus fiestas. Las tres peñas por su parte quisieron agradecer a María José Mora su implicación con la tauromaquia y el cariño con que lo hace.