Morante de la Puebla ha resultado herido este domingo en la plaza de toros de Pontevedra al lidiar el primer ejemplar de Garcigrande. El toro lo alcanzó durante una serie con la mano izquierda, alcanzándole el muslo derecho. El diestro tuvo que ser trasladado a la enfermería en brazos de su cuadrilla.

Según se ha informado desde la enfermería, la cornada es “extensa pero en apariencia limpia”. Tiene dos trayectorias en la pierna derecha de 10 y 6 centímetros. El parte médico habla de lesiones de pronóstico "grave".

El torero ha sido atendido de inmediato en las instalaciones de la plaza pontevedresa de San Roque, pero finalmente lo han trasladado a un hospital cercano para operarle.

Morante había llegado de triunfar la tarde anterior en El Puerto de Santa María. El diestro ya sufrió el viernes una voltereta en Marbella. Tras la cogida de este domingo, no pudo continuar la lidia, que quedó en manos de Alejandro Talavante.