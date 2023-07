El Caribe andaluz: 7 playas con aguas cristalinas para vivir en el paraíso

No. No nos hemos vuelto locos ni el titular es una trampa para que cliques. En Andalucía hay playas que son un auténtico deleite para los sentidos, un conjunto infalible y seductor de arena blanca y fina y un horizonte de aguas turquesas y cristalinas en las que dejarse mecer. Aquí te proponemos visitar nada menos que siete playas que no tienen nada que envidiar a las del Caribe. Y por mucho menos dinero. Algunas de ellas, incluso, han sido elegidas por ChatGPT como de las más bonitas de Andalucía.

Playa de Bolonia (Cádiz)

Quizás ya hayas estado en la playa de Bolonia en Cádiz, pero ¿quién puede resistirse a visitarla de nuevo otra vez? Una de las playas más bonitas de toda España en las que, además, poder visitar las ruinas romanas de Baelo Claudia. Un dos por uno completamente irresistible.

Playa de Maro (Málaga)

Nerja es un auténtico paraíso, un pueblecito encantador en el que poder visitar la playa de Maro, una cala situada en los acantilados del mismo nombre en la que, incluso, podrás practicar submarinismo o pasear en kayak. Un paisaje impresionante con todos los servicios a tu disposición.

Playa de Mónsul (Almería)

El Cabo de Gata en Almería está repleto de playas de agua cristalina y la de Mónsul es una de ellas. Un lugar que, por su increíble belleza, ha sido testigo de numerosos rodajes de películas como Indiana Jones y la Última Cruzada o Lawrence de Arabia. El mejor sitio para sentirte todo un aventurero.

Zahara de los Atunes (Cádiz)

Como la de Bolonia, otra de las playas más visitadas en Andalucía pero no por ello menos reseñable. Los 8 kilómetros que van desde Barbate hasta Cabo de Plata están salpicados por increíbles playas de agua turquesa y arena fina y un ambiente bohemio muy particular.

Playa de los Genoveses (Almería)

Regresamos al Cabo de Gata en Almería y lo hacemos a la Playa de los Genoveses en Níjar, en pleno corazón de su Parque Natural. Una playa virgen de arena fina y dorada, ideal para el baño familiar: recuerda, eso sí, llevar todo lo imprescindible para el tiempo que vayas a estar porque carece de bares o restaurantes.

Playa de la Rijana (Granada)

Esta preciosa playa con nombre de cantante internacional se encuentra en plena costa tropical granadina, y se alarga hasta los 250 metros de longitud, un breve espacio que le confiere un ambiente tranquilo en el que la vida parece detenerse por momentos. Está situada en Castell de Ferro y se trata de una playa poco concurrida, uno de esos tesoros que aún no están demasiado masificados.

Playa de Carabeillo (Málaga)

Regresamos a Nerja para visitar una de sus mejores playas, localizada muy cerca de El Balcón de Europa. Se trata, en realidad, de una prolongación de la playa Burriana, y puede verse como una cala exclusiva rodeada por acantilados y por una vegetación fresca y exuberante.