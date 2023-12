¿Sabes cuáles son los belenes más originales de Andalucía? Te invitamos a descubrir algunos de los más insólitos

Ir de belenes es, sin duda, uno de los planes favoritos para las familias en Navidad. Ir al centro de la ciudad, ver las luces y aguardar, en ocasiones, una larga cola para luego ver el nacimiento es algo que ningún crío puede rechazar.

¿Qué te parece si le damos la vuelta al asunto y te proponemos visitar algunos de los belenes más originales de Andalucía en Navidad? En la lista podrás encontrar desde belenes vivientes hasta construidos en chocolate, submarinos y museos con cien belenes en su interior.

Belén viviente de Beas, Huelva

El Belén viviente de Beas es el más antiguo de Andalucía y el segundo de España. Se lleva celebrando desde 1893 y se representa en una cueva natural. Los actores son vecinos del pueblo, incluidos niños, niñas y hasta animales, y las escenas recrean las profesiones típicas de la ciudad y, como no, el nacimiento de Jesús, todo ello en un ambiente rural.

Belén submarino de Benalmádena, Málaga

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sea Life Benalmádena (@sealifemalaga)

Para los más aventureros y arriesgados, os presentamos el primer Belén submarino 2.0 en el que con la app Sea Scan y la ayuda de la inteligencia artificial se puede obtener información del belén y de cada uno de sus protagonistas, es decir, las más de 100 especies de mundo submarino que rodearán este nacimiento tan peculiar. Este belén es una producción de Sea Life Benalmádena y aunque se ha hecho otros años, este 2023 es el primero que cuenta con aplicación para investigar más sobre belenes y especies marinas.

Belén de chocolate de Rute, Córdoba

El belén de chocolate de Rute, en Córdoba, es único en el mundo. Se realiza, como no, con chocolate y cada año tiene una temática diferente. Este belén cuenta con más de 2000 piezas de chocolate y se ha ido convirtiendo, con el paso de los años, en una de las principales atracciones turísticas de la localidad.

Museo de belenes de Mollina, Málaga

De nuevo en Málaga para ir al Museo Internacional del Arte Belenista, donde se concentran algunos de los belenes más extraordinarios de todo el mundo. Más de 100 belenes artísticos, más de 2000 figuras exclusivas, y todo en un enorme recinto de más de 5000 m² para que los niños puedan disfrutar al máximo. Podrán ver desde una casa victoriana hasta un pueblo italiano, pasando por monumentos populares como la Alcazaba de Almería, la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de Antequera o el Circo Romano de Tarraco.

Belén de Lego en Los Palacios y Villafranca, Sevilla

Si tu hijo (y tú, claro) sois aficionados a Lego y vivís en Sevilla y alrededores, no os podéis perder el belén de Lego de 400.000 piezas, situado en las instalaciones de BigMat, en la Avenida de Miguel Ángel hasta el 9 de enero. Esta iniciativa no tiene igual en todo el territorio nacional, así que no dudes en acercarte y disfrutar con tu familia de un belén de Lego realmente gigantesco.

Si sabes de algún belén original de Andalucía que no aparezca en la lista, por favor, déjanoslo en la caja de comentarios, así podremos aumentar nuestros planes navideños en este 2023.