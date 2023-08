Los mejores bares y restaurantes de Andalucía para comerse un buen 'brunch'

Antes de empezar con los mejores bares y restaurantes de Andalucía para comer un brunch, tendríamos que definir qué es. Según Wikipedia, el término inglés brunch proviene de la mezcla entre breakfast y lunch, o sea, desayuno y almuerzo. El brunch es un plato que se sirve entre las 11.00 h y las 13:00 h y lo podemos situar, efectivamente, entre el primer y el segundo plato del día.

Si te levantas tarde o no tienes ganas aún de almorzar, o si simplemente ese día te apetece desayunar un poco más tarde, aquí tienes diferentes opciones en las provincias de Andalucía.

Filo, Calle de Hernando Colón, 19

A solo 20 metros de la Catedral de Sevilla nos encontramos con Filo, una sandwichería con opción de brunch. Tienes desde el desayuno clásico con tostada y mantequilla o mermelada, hasta el desayuno con huevos o benedictino, pasando por sandwiches camperos, pulled pok, vegetarianos…

Mosquito Club, Playa de la Canaleta, Punta Umbría, Huelva

Si tu destino de vacaciones ha sido este verano Punta Umbría y te levantas con ganas de un brunch, tu lugar es Mosquito Club. Pero además de deliciosas alternativas gastronómicas, también podremos disfrutar de conciertos y de talleres para todas las edades. La Playa de la Canaleta es una de las más populares de Huelva y este sitio puede ser el punto de encuentro ideal para ti, tu familia y amigos.

La Vaca Atada, Calle Plocia, 17, Cádiz

Un sitio argentino en el que podemos disfrutar de brunch, con muy buenas opiniones en Tripadvisor, pero, eso sí, no apto para todos los bolsillos. Está ubicado en pleno centro de Cádiz y podrás degustar una gran variedad de empanadas, quiches, tartas o dulces, as como un buen surtido de panes de gran calidad. No es ni un restaurante, ni una panadería, ni una cafetería. Es, sencillamente, algo más. Si pasas por Cádiz, no olvides visitarlo.

The Club, Avenida del Fray Albino, 3, Córdoba

Sus clientes afirman que este local es un ‘todoterreno’ de la cocina cordobesa, con unas tortitas que merecen la pena ser degustadas. Una opinión asegura que se trata del mejor brunch de Córdoba en un sitio precioso y con buen ambiente musical de fondo. Disponen de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Brunchit, Calle Francisco Nte., 5, Marbella, Málaga

Nos trasladamos ahora a la localidad de Marbella para tomarnos un suculento brunch en Brunchit: desayunos muy completos con una gran variedad de elecciones provenientes desde el mismísimo Bali. Pancakes artesanales dulces o salados, huevos benedictinos, tortilla con huevos camperos rellena de queso y jamón ibérico… Una delicia que se complementa con ensaladas, yogures y bebidas especiales.

Feria, 83, Calle Feria, 83, Sevilla

Con un rango de precios que oscila entre los 8 y los 15 euros, Feria, 83, muy cerca del barrio de la Alameda de Hércules, es otro de esos sitios muy recomendables si estás por Sevilla y eres amante de los brunch. En su carta destaca el mollete de cúrcuma con salmón, aguacate y huevo escalfado, sus italian waffles o el ‘Picadilly Vegan Sandwich’.

d’Sano, Calle San Jerónimo, 24, Granada

Ahora le toca el turno a la ciudad de Granada: el restaurante d’Sano es uno de los mejores lugares de brunch de la ciudad, los clientes aseguran que el trato es excelente y el trato magnífico. Destacan los crepes y los batidos, además de su gran variedad de zumos naturales. Su brunch es muy consistente y te lo puedes tomar en una agradable terraza.

Byoko, Calle Strachan, 5, Málaga

Nos vamos de nuevo a Málaga, aunque esta vez no nos salimos de la capital. En Byoko vas a poder disfrutar de un delicioso brunch a cualquier hora del día, destacando entre sus opciones el Brunch Style: café o té bio, tosta o huevo en cacerola más bol ecológico y zumo por un precio de 17,8 €. Además, tienes a tu disposición una gran variedad de lattes originales (chai latte, matcha latte), cafés refrescantes, kombucha ecológica… En definitiva, si quieres salir saciado de un buen brunch, Byoko es la elección que has de tomar si te encuentras en Málaga, en cualquier época del año.